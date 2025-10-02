Самбурская осталась недовольна после визита на шоу Малахова: "На днях я выдохну"

Актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская побывала на шоу Андрея Малахова 'Привет, Андрей!'. Ее возмущению программой не было предела. Самбурская посоветовала своим коллегам не принимать приглашения редакторов программы.

Что сказала Настасья Самбурская о шоу 'Привет, Андрей!'

Настасья Самбурская рассказала, что ее пригласили на программу 'Привет, Андрей!', чтобы она там спела. Но все пошло не так, как хотела бы Самбурская. В личном блоге она рассказала, что ужасно себя чувствует после этих съемок.

"Возможно, на днях я выдохну и расскажу, что там произошло. Но, уважаемые артисты, ни в коем случае не ходите на эту передачу", — обратилась Самбурская к коллегам.

Она напомнила всем, что не ходит по ток-шоу. И крайне редко соглашается на интервью. Самбурская еще раз удостоверилась, что и дальше надо придерживаться этого правила.

"Вместо того чтобы подсвечивать ваше творчество, там вас поставят в очень неловкую ситуацию", — добавила Самбурская об опыте, который получила на шоу 'Привет, Андрей!'.

Подписчики высказали мнение о том, что на программе могла прозвучать информация о Самбурской, которую та разглашать не планировала. Ведь в рамках шоу 'Привет, Андрей!' показывают сюжеты, записанные на родине звезд. Видимо, кто-то из знакомых Настасьи был не в меру словоохотлив.

Где можно увидеть Настасью Самбурскую

Самбурская не так давно стала соведущей популярной программы Первого канала 'Модный приговор'. Она появляется в шоу примерно раз в неделю. Амплуа Настасьи — защитница, она отстаивает права героинь передачи.

В марте этого года она дала интервью Ксении Собчак. Запись разговора состоялась в новой квартире Самбурской. Актриса охотно демонстрировала свои двухэтажные апартаменты.

А вы как думаете, что такого могло произойти на шоу 'Привет, Андрей!' с Настасьей Самбурской? Ответьте в комментариях.