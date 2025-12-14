Кушанашвили — о Самбурской: "Я бы тряхнул стариной. Вот она мне очень нравилось"

Шоумен Отар Кушанашвили дал понять, что в свое время был не против завязать романтические отношения с Настасьей Самбурской. Звезда сериала "Универ" также проявляла интерес к телеведущему, правда дружеский.

Что Кушанашвили думает про Самбурскую

Похоже, что сложный характер Настасьи шоумена нисколько не пугал. Тот был готов уделить девушке внимание, если бы она подпустила его ближе. Но романа у них не вышло. Хотя Отар надеялся, что Самбурская станет ему больше, чем просто друг.

"Я бы тряхнул стариной. Вот она мне очень нравилось. И я познакомился с ней, мы обменялись контактами, она говорит: „Вы крутой дядька“. Но она имела в виду другое. Я не вхожу в сферу ее интересов. Все-таки есть какое-то представление у девушки, что этот мезальянс не состоится", - поделился Отар.

Кушанашвили назвал любимую певицу

Шоумен дал понять, что ему также импонировала певица Zivert. Отару нравилась ее субтильность, хрупкость и улыбка. Разочаровывает Кушанашвили в молодых исполнительницах то, что даже у двадцатилетних девушек теперь вставные зубы.

"Из новых, недавних, мне очень нравилась Zivert, пока она не заговорила", - подметил Отар.

При этом он дал понять, что поддерживает идею равенства между мужчиной и женщиной. Хотя считает, что представительницы прекрасного пола выглядят куда более привлекательнее, когда они молчат и сохраняют скромность.

Ранее Кушанашвили высказался про шоумена Дмитрия Диброва, которого заметили с "расстегнутой ширинкой". Отар считает, что телеведущий до сих пор не может понять, почему его бросила жена Полина. Также шоумен назвал поведение Диброва неприемлемым для его почтенного возраста.

А как вы считаете, почему Кушанашвили не стал ухаживать за Самбурской? Пишите в комментариях.