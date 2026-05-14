Садальский попросил простить Назарова: «Он ведомый»

Станислав Садальский выступил с неожиданным заявлением в защиту коллеги. Он считает, что 68-летний Дмитрий Назаров является «ведомым» и совершил «предательский отъезд» из-за влияния своей жены Ольги Васильевой.

«Дима талантливый, но ведомый! Разрешите Назаровым вернуться! Мы же православные добрые люди!» — написал Садальский в своем Telegram-канале.

Информацию о том, что семья Назаровых якобы написала в Госдуму прошение, он назвал началом большого разбирательства. При этом сам Садальский сейчас находится за границей и, по его словам, разрывается между желанием вернуться на родину и необходимостью заботиться о больной матери и маленьком сыне.

Сама Ольга Васильева категорически опровергла информацию о каком-либо письме в Госдуму. Супруга народного артиста назвала эти сообщения фейком.

По ее словам, чета Назаровых не нуждается в чьих-либо разрешениях на возвращение. В отличие от многих других артистов-релокантов, Дмитрий и Ольга не совершали публичных действий, которые могли бы ограничить их право на въезд в Российскую Федерацию.

Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уехали из России 2023 году. Причиной послужило их увольнение из МХТ имени Чехова.

Семья поселилась во Франции. У Назарова с 2013 года там имеется собственная недвижимость. За рубежом пара столкнулась с нехваткой средств: им пришлось продать одну из квартир в Каннах. По сведениям из открытых источников, театральные постановки и музыкальные выступления с их участием заполняли залы лишь наполовину.

Широкой публике Назаров запомнился по образу шеф-повара Виктора Баринова в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Гранд», а также по фильму «Девятаев». Артист носит звание народного артиста России.

Ольга Васильева — актриса театра и кино, в прошлом — солистка балета. Пара познакомилась в 2016 году, а спустя шесть лет, в 2022-м, за год до эмиграции, сыграла свадьбу.