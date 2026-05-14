Жена сбежавшего Назарова попросила Госдуму разрешить им вернуться в РФ

Чтобы избежать возможных проблем после возвращения (артист ранее выступал с критикой России), Ольга Анатольевна направила письма в Государственную Думу. В них чета просит разрешить им приехать в РФ, заверяя, что они патриоты, которых оговорили оппозиционеры.

«Со слов Ольги Васильевой, они с мужем — патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры, — передает источник Mash. — Чета Назаровых просится домой — в письме жена шефа из "Кухни" описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье. Мол, во Франции медицина хуже — мало того, что врачи оказались не так профессиональны, как российские, так еще и самочувствие усугубляет тоска по Родине и работе».

Судя по всему, дела у артистов шли совсем плохо. Семья продала квартиру в Каннах, выручив 495 тысяч евро (около 42,5 миллиона рублей). По словам самой Васильевой, именно отсутствие приличных заработков во Франции и заставило их задуматься о возвращении.

При этом многие знаменитости не горят желанием видеть коллегу дома. Ранее Дмитрий Назаров действительно довольно нелестно отзывался о России, из-за чего его уволили из МХТ имени Чехова.

Актриса Яна Поплавская, например, жестко высказывалась о его стихах.

«Дмитрий Назаров уволен, но пребывает в прекрасном настроении, декламирует стихи собственного сочинения. Поганые стихи, надо сказать. Теперь у него полно времени, свободного от работы в МХТ имени Чехова», — цитирует источник слова Поплавской.

Напомним, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева покинули Россию в январе 2023 года после того, как их уволили из МХТ имени Чехова. Сам актер объяснил это политическим давлением.

Пара поселилась во Франции, где пыталась зарабатывать концертами. Однако деньги закончились, и супруги были вынуждены продать одну из квартир в Каннах. В их собственности осталась еще одна, большая по площади.