Заявление Володина: в Госдуме поставили точку в ситуации с Назаровым и его женой

В четверг, 14 мая, Telegram-канал Mash опубликовал фотографии «покаянного» письма Ольги Васильевой, адресованного председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В тексте, по данным канала, супруга актера описывала творческий путь мужа, его заслуги перед Отечеством, жаловалась на качество французской медицины и просила содействия в возвращении в Россию.

В письме, как утверждалось, Васильева заверяла, что Назаров не поддерживал мировые события и не совершал оппозиционных заявлений, а увольнение из МХТ имени Чехова было связано с театральными интригами.

При этом в Госдуме заявили, что ничего подобного не было.

«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», — заявил Володин.

Дмитрий Назаров — народный артист России, известный по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд». Также он снимался в фильмах «12», «Экипаж», «Левиафан», «Т-34» и других. В 2021 году актер начал сниматься в экранизации романа «12 стульев» в роли Кисы Воробьянинова, однако после отъезда сцены с его участием были пересняты.

С 2022 года Назаров публиковал в соцсетях стихи собственного сочинения, критикующие власти. В марте 2023 года суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. У актера есть недвижимость во Франции с 2013 года.