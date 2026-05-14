Заявление Володина: в Госдуме поставили точку в ситуации с Назаровым и его женой

Актер Дмитрий Назаров. Фото: КП/Михаил Фролов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что письмо от Ольги Васильевой, супруги народного артиста России Дмитрия Назарова, с просьбой разрешить чете вернуться на родину, в парламент не поступало.

В четверг, 14 мая, Telegram-канал Mash опубликовал фотографии «покаянного» письма Ольги Васильевой, адресованного председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В тексте, по данным канала, супруга актера описывала творческий путь мужа, его заслуги перед Отечеством, жаловалась на качество французской медицины и просила содействия в возвращении в Россию.

В письме, как утверждалось, Васильева заверяла, что Назаров не поддерживал мировые события и не совершал оппозиционных заявлений, а увольнение из МХТ имени Чехова было связано с театральными интригами.

При этом в Госдуме заявили, что ничего подобного не было.

«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», — заявил Володин.

Дмитрий Назаров — народный артист России, известный по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд». Также он снимался в фильмах «12», «Экипаж», «Левиафан», «Т-34» и других. В 2021 году актер начал сниматься в экранизации романа «12 стульев» в роли Кисы Воробьянинова, однако после отъезда сцены с его участием были пересняты.

С 2022 года Назаров публиковал в соцсетях стихи собственного сочинения, критикующие власти. В марте 2023 года суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. У актера есть недвижимость во Франции с 2013 года.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также