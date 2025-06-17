С кем дрался Евгений Ершов?

Блогер и певец Евгений Ершов — личность очень разносторонняя. Он еще и боец ММА. Его соперниками в боях становились очень известные бойцы.

В числе тех, с кем дрался Ершов, Александр Емельяненко, Алексей Леденев, Нарек Симонян, Назир "Волейболист", "Лев Против".

Сейчас Евгений Ершов с успехом завоевывает любовь телезрителей. Молодой человек принимает участие в шоу ТНТ 'Мастер игры'.

А ранее он становился звездой популярных реалити-шоу — 'Вызов', 'Новые звезды в Африке', 'Сокровища императора'. В одном из шоу Евгений принимал участие в паре с мамой, бизнесвумен Еленой Путылиной.

Мать и сын добились заметных успехов и пользовались повышенным интересом у публики.