Почему расстались Евгений Ершов и Карина Кросс?

Евгений Ершов назвал причину краха брака с Кариной Кросс. По его словам, виновата разница в возрасте. Он был моложе супруги на семь лет.

Пара поженилась в 2020-м году. А уже в 2023 стало известно, что два блогера, Евгений Ершов и Карина Кросс не вместе.

Евгений Ершов объяснил, что он был ребенком в этом браке. Часто лгал и попадался на лжи. Но измен в их союзе с Кариной не было. Известно, что Кросс очень тяжело переживала развод с Ершовым.

Сейчас блогеру и певцу Евгению Ершову 27 лет. Он родился в поселке Светлый Яр под Волгоградом. Год назад о нем писали все СМИ. Молодой человек принимал участие в шоу ТНТ 'Сокровища императора' вместе со своей мамой, бизнес-леди Еленой Путылиной.

Сезон с их участием был очень ярким и запоминающимся.