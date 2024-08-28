Евгений Ершов о шоу «Вызов», «Сокровищах императора», маме и отношениях с Марией Погребняк: «Я всегда говорю маме, что буду единственным хейтером в ее жизни»

С 10 сентября в 18:00 на канале ТНТ стартует третий сезон спортивно-развлекательного реалити – шоу «Вызов», в котором отечественные селебритис соревнуются с молодыми талантами из мира науки. В этом проекте упор делается не только на физическую выносливость и быстроту, но и на умение коммуницировать с окружающими. И, пожалуй, именно это качество ставится во главу угла в новом сезоне проекта.
Ведь помимо россиян, в реалити-шоу впервые участвуют представители из Китая. А команды в проекте составляются по принципу – один русский и один китаец. И несмотря на это обстоятельство, участники должны любыми способами найти между собой общий язык. Притом, что английский в шоу – под запретом!
Наблюдая за известным блогером Евгением Ершовым на съемках реалити, корреспондент Teleprogramma.org подумала, что он с легкостью справляется с такой непростой задачей.
Японский режиссер и философ Тадаси Судзуки говорил, что учит актеров (в хорошем смысле) использовать «животную энергию» - обрести ту концентрацию, которая позволяет свободно пользоваться каждым из пяти чувств.
Это умение позволяет достигать невероятной свободы, если человек владеет такой энергией, то за ним хочется наблюдать. Евгений Ершов не проходил тренингов у Судзуки. Но он создает впечатление по-настоящему свободного человека, который не играет роль рыцаря без страха и упрека, а остается собой.
И отчасти благодаря этому качеству харизматичный Евгений Ершов буквально очаровал журналистов, сфотографировался со всеми желающими и ответил на их вопросы. Много вопросов задавала и корреспондент Teleprogramma.org.
Фото: ТНТ
«Мама на 15 лет помолодела»
- Вы участвовали в шоу «Сокровища императора», которое снималось в Китае. Здесь тоже участвуют китайцы. Что вы поняли о представителях этого народа?
- Прикол в том, что мой опыт помог понять, что это очень системные люди. Они привыкли действовать, условно, по системе. И при этом они очень эмоциональны.
Китайцы эмоционально окрашивают все подряд. Если они плачут, то до истерики, если им весело, то смеются все вокруг.
- Недавно на ТНТ завершилось шоу «Сокровища императора», а вы уже участвуете в проекте «Вызов». Не устали от реалити, от представителей Китая?
- Так съемки «Сокровищ…» проходили год назад. А вообще, Китай – это лучшее место для жизни, место, где поддерживают закон. Безопасное, технологически продуманное, коммуникабельное!
Я реально не устал и мне хочется обратно, но бесцельно бродить там не стоит. Стоит приехать в компании особых китайских людей, с которыми хочется пожить в Китае.
Хочется не просто рассмотреть туристический вариант, а рассмотреть его с точки зрения «life».
- Поддерживаете ли с кем-то отношения из проекта «Сокровища императора»?
- С мамой (смеется).
- Как сейчас поживает ваша мама Елена Путылина?
- Мама лет на 15 помолодела, она шикарно выглядит и также себя чувствует. Мама все еще получает от меня критику, но я никогда не похвалю ее. Я ей всегда говорю: «Я буду единственным в твоей жизни хейтером».
Все вокруг мамы твердят: «Ты умница, ты умница, сделала три шага - молодец», а вот я скажу: «Мама, хреново». Она никогда не получит от меня одобрения, потому что я взял позицию родителя.
Помните, что чем меньше папа хвалит, тем больше хочешь от него уважения и отцовской отдачи. То же самое и с мамой. Чем меньше я ее хвалю, тем больше она хочет делать, тем больше у нее стремления.
А раньше я, наоборот, хвалил ее, как и все. Поэтому ничего не менялось.
- Елена знала, что вы отправляетесь теперь на «Вызов»?
- Она не знала, куда я еду. Мне не говорили, что будет реалити, что будет немножечко лайтово. Здесь испытания не такие страшные. В «Вызове» они направлены на взаимодействие, на коммуникабельность, на то, что можно считать с другого участника.
Я проиграл в других реалити. В «Вызове. Китайский сезон» хочется выиграть, а если не выиграю, то ладно.
- И какова была ее реакция, когда она об этом узнала?
- Сказала: «Я тоже хочу». Это была ее самая первая реакция. Вот это ее любимое – «А я? А мне?».
Мама уже и в «Модном приговоре» участвовала. Я познакомил ее с Эвелиной Бледанс. Так что она пошла по собственной дорожке.
Фото: ТНТ
«Раз все выбирают тактику героя, то кто-то должен быть противоположностью»
- Пересматриваете ли вы проекты со своим участием?
- Вообще ни разу не смотрел. Я знаю, как там все было. Просто в монтаже будет чуть меньше от того, что я знаю. И поверьте, мама по телефону мне все доложит.
Знаете, когда лень читать книгу летом, читаешь ее краткий пересказ. То же самое и здесь. Я говорю маме: «Этот день я помню, все, давай дальше!».
- Сталкивались ли вы с тем, что по прошествии времени жалели о совершенных действиях?
- Я думаю о том, что у меня на тот момент были именно такие обстоятельства. И я делал, как лучше для себя. Если я так уже сделал, зачем мне это анализировать? Я анализирую в моменте, делаю импровизационно, но не бездумно.
Я не помню таких поступков, когда сказал бы сам себе: «Вот дурак». Я всегда знаю, что я делаю. Когда вышли первые серии «Сокровищ императора», мне стали говорить какой я плохой.
Но я сказал: «Ребята, я так буду угорать, когда 90% из вас переобуется. И так действительно и случилось. У меня негатив пропал после финала. Только мамочки с пустыми аватарками или с аватарками в виде цветочка все еще пишут мне.
- Но ведь некоторые говорят: «Я хочу запомниться положительным героем»…
- Человек все сам сказал про себя. Для него «показалово» важнее реальности. А я не думаю о том, что я скажу. Я настоящий, такой, какой есть.
Люди боятся за свою репутацию, а я не боюсь получить негатив.
Во-первых, лет в 30 можно сказать: «Молодым был, а сейчас все понял». Как говорится, молодость все простит.
А с другой стороны, раз все выбирают тактику героя, то кто-то должен быть противоположностью. Против кого-то должен добряк сражаться! И пускай это буду я!
- Общаетесь ли вы сейчас с Марией Погребняк?
- Общаюсь и очень рад за нее. Машка беременна сейчас. В шоу «Алена, блин!» она случайно спалилась, когда я позвонил ей по телефону.
У Алены было задание – подыграть и раскрутить новость, что якобы у нас с ней роман и в этот момент она мне говорит: «Женя, я в положении. Только никому не говори». А я разговор на громкую связь поставил. Потом просил Алену никуда это не выкладывать.
- Какое-то время вы жили в Волгограде. Часто туда приезжаете?
- Восемь лет там жил, до 15 приезжал, а потом, когда забрал бабушку и дедушку в Краснодар, больше не возвращался. Там остались родственники, но это, скорее, нарицательное имя.
После участия в «Сокровищах императора» они говорят, что мы зазвездились, что мама даже трубку не возьмет. А она узнает об этом от других людей, то есть между собой они сплетничают и даже не пытаются с мамой напрямую поговорить.
Хуже врага. Ненавижу! Поэтому у меня нет родственников, кроме бабушек, дедушек, мамы и папы!
Когда я попал в Интернет, ой, сколько, родственников у меня сразу объявилось: дядь, теть, друзей с района, тех, кто со мной учился, тех, кто рядом со мной курил. В ход шло все что угодно, лишь бы подбить свою значимость к тому, что этот человек не пустое место для меня. Такие вот дела!