Евгений Ершов о шоу «Вызов», «Сокровищах императора», маме и отношениях с Марией Погребняк: «Я всегда говорю маме, что буду единственным хейтером в ее жизни»

«Мама на 15 лет помолодела»

- Вы участвовали в шоу «Сокровища императора», которое снималось в Китае. Здесь тоже участвуют китайцы. Что вы поняли о представителях этого народа?

- Прикол в том, что мой опыт помог понять, что это очень системные люди. Они привыкли действовать, условно, по системе. И при этом они очень эмоциональны.

Китайцы эмоционально окрашивают все подряд. Если они плачут, то до истерики, если им весело, то смеются все вокруг.

- Недавно на ТНТ завершилось шоу «Сокровища императора», а вы уже участвуете в проекте «Вызов». Не устали от реалити, от представителей Китая?

- Так съемки «Сокровищ…» проходили год назад. А вообще, Китай – это лучшее место для жизни, место, где поддерживают закон. Безопасное, технологически продуманное, коммуникабельное!

Я реально не устал и мне хочется обратно, но бесцельно бродить там не стоит. Стоит приехать в компании особых китайских людей, с которыми хочется пожить в Китае.

Хочется не просто рассмотреть туристический вариант, а рассмотреть его с точки зрения «life».

- Поддерживаете ли с кем-то отношения из проекта «Сокровища императора»?

- С мамой (смеется).

- Как сейчас поживает ваша мама Елена Путылина?

- Мама лет на 15 помолодела, она шикарно выглядит и также себя чувствует. Мама все еще получает от меня критику, но я никогда не похвалю ее. Я ей всегда говорю: «Я буду единственным в твоей жизни хейтером».

Все вокруг мамы твердят: «Ты умница, ты умница, сделала три шага - молодец», а вот я скажу: «Мама, хреново». Она никогда не получит от меня одобрения, потому что я взял позицию родителя.

Помните, что чем меньше папа хвалит, тем больше хочешь от него уважения и отцовской отдачи. То же самое и с мамой. Чем меньше я ее хвалю, тем больше она хочет делать, тем больше у нее стремления.

А раньше я, наоборот, хвалил ее, как и все. Поэтому ничего не менялось.

- Елена знала, что вы отправляетесь теперь на «Вызов»?

- Она не знала, куда я еду. Мне не говорили, что будет реалити, что будет немножечко лайтово. Здесь испытания не такие страшные. В «Вызове» они направлены на взаимодействие, на коммуникабельность, на то, что можно считать с другого участника.

Я проиграл в других реалити. В «Вызове. Китайский сезон» хочется выиграть, а если не выиграю, то ладно.

- И какова была ее реакция, когда она об этом узнала?

- Сказала: «Я тоже хочу». Это была ее самая первая реакция. Вот это ее любимое – «А я? А мне?».

Мама уже и в «Модном приговоре» участвовала. Я познакомил ее с Эвелиной Бледанс. Так что она пошла по собственной дорожке.