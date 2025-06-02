Киркоров вышел на связь после больницы: пустота, боль, грусть

Известие о том, что Филипп Киркоров попал в больницу с ожогами, вызвало бурную реакцию в Сети. А сейчас поп-король вышел на связь с поклонниками. Он дал понять, что глубоко переживает личную утрату. Связана она с отцом артиста Бедросом Киркоровым. Тот мог отметить свое 93-летие. Но не дожил этой знаменательной даты.

"Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа…" - приводит Starhit слова Киркорова.

Также пользователи Сети обсуждали диагнозы поп-короля. В больнице он оказался из-за ожогов. Травмы он получил на концерте в Санкт-Петербурге.

Представительница артиста Екатерина Успенская заявила, что у Филиппа Бедросовича восполнился локоть после ожога. Певец сам поехал в больницу. На фоне сахарного диабета любые раны заживают у Киркорова сложнее и дольше. Теперь артист ездит на перевязки, где ему обрабатывают раны.

Иногда певец остается на ночь в клинике. В окружении артиста уверены, что он достаточно быстро восстановится. Однако позже стало известно, что реабилитация у Киркорова затянулась. Но чувствует он себя нормально. При этом заживление тканей происходит медленно.