Каким имуществом владеет Сябитова: двухэтажный дом за городом, две квартиры в Москве

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова — персона вполне обеспеченная. Какое имущество есть у главной свахи страны и какими доходами она обладает?

Имущество Сябитовой

Телеведущая не только помогает своим соотечественникам строить личную жизнь, она также успешно инвестирует свой капитал в покупку недвижимости.

Как передает Telegram-канал "Звездач", сегодня телесвахе принадлежит внушительное имущество. Это просторный двухэтажный коттедж в Калтино, который Роза построила на участке в 30 соток. Также у Сябитовой есть квартира в обычной московской панельке, размером 50 кв метров и еще одни апартаменты в Южном Чертанове, их размер около 37,6 кв метров.

Заработки Сябитовой

Ходят слухи, что Роза планирует увеличить свое имущество. И уже присматривает владения за рубежом. Не исключено, что телесваха купит недвижимость в ОАЭ. Но пока никакой информации о сделке нет. Кстати, в прессе пишут, что стоимость консультации у Сябитовой доходит до 25 тысяч рублей за час. А комплексное сопровождение клиента стоит порядка 125 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сваха стала бабушкой во второй раз. Ее дочка Ксения тайно родила ребенка. У Розы теперь есть и внук, и внучка. Маленькой Мирославе три годика. Сябитова души не чает во внучке, а теперь собирается нянчить еще и внука.

"Сил мне хватит. Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займешься своей карьерой", - поделилась Сябитова.

Недавно стало известно и о пополнении в семье другой ведущей программы "Давай поженимся!". У Гузеевой родилась внучка. Мамой впервые стала дочь звезды Ольга Бухарова.

