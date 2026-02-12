Роман Товстик пропустил 10-летие дочери Алисы: реакция бывшей жены

За годы совместной жизни у Товстиков появилось шестеро детей. После резонансного развода часть наследников осталась с матерью, а часть выбрала жить с отцом и его новой спутницей — Полиной Дибровой. Дочь пары Алиса отметила день рождения, который проигнорировал ее папа.

Появление Алисы: сражение за существование

Елена Товстик заявляла, что супруг принудительно забрал у нее детей и препятствует их общению. Однако в беседе с Ксенией Собчак старшая дочь пары, Аня, пояснила, что самостоятельно решила переехать к Роману. Она заявила, что мать не проявляла к ней должного участия.

Другая дочь супругов, Алиса, в настоящее время проживает с мамой. На днях девочка отметила свое десятилетие. Первый значимый юбилей прошел без участия отца. В своем персональном блоге Елена поведала историю появления дочери на свет — малышка едва не погибла.

"Ее дни рождения мы неизменно празднуем с глубоким волнением. В тот день, 7 февраля 2016 года, счастливый отец находился на крупной сцене, его чествовали, но ни один из тех шести тысяч человек не подозревал, что едва появившись на свет, Алиса чуть не скончалась. Ее сердце не работало", — поделилась Елена Товстик.

Елена вспоминает, что не была готова потерять малышку. Незадолго до ее появления на свет на руках у Елены скончался ее отец. Это стало очень тяжелым испытанием для женщины, которая в тот момент ждала ребенка.

"И тогда, глядя сквозь стекло реанимационного отделения, я искренне молилась и шептала: "Держись, моя девочка. Ты нам нужна. Я буду сильной. Мы со всем справимся", — добавила Елена Товстик.

По словам Елены, врачи давали весьма сдержанные прогнозы относительно шансов ребенка. Но она выжила. Сегодня девочка развивается энергичной, коммуникабельной, открытой. Алиса увлечена творчеством: поет, танцует и уже демонстрирует задатки лидера, обожает объединять окружающих и делиться с ними своими знаниями.

Благодаря дочери Елена тоже увлеклась триатлоном — чтобы состязаться и одерживать победы так же, как ее ребенок когда‑то одолел саму смерть. Она подчеркивает, что именно Алиса мотивирует ее преодолевать новые дистанции и не сдаваться.

Десятилетие Алисы без отца, сестер и брата

В этот раз знаменательная дата сложилась не так, как желала мать. Елена Товстик открыто делится переживаниями и сообщает, что самые близкие люди не оказались рядом с именинницей.

"Печально, что первый юбилей Алисы прошел без отца, без звонков от старших сестер и брата, без их заботы и презентов. Наша звездочка, которая обожает, когда все собираются вместе, в свой праздник была лишь с мамой и младшими братом и сестрой", — написала Елена.

Где сейчас Роман Товстик

Роман Товстик сейчас живет с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Пара снимает особняк, в котором поселилась вместе с детьми от предыдущих браков. Полина и Роман открыто говорят о своих чувствах, вместе отдыхают и выходят в свет.

Полина Диброва ранее заявляла, что считает свою любовь к Товстику огромным даром, 'с которым ничего не сделаешь'.

