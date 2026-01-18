Диброва с Товстиком устроили романтик на Мальдивах: "Глаза, наполненные счастьем"

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина в эти дни чувствует себя очень счастливой женщиной. В компании своего нового избранника Романа Товстика она отдыхает на Мальдивах. Пара наслаждается друг другом и экзотикой Мальдив.

Романтик на острове

Начало нового года выдалось для пары очень романтичным. Мальдивы, Полина и Роман — прекрасное комбо. Полина Диброва в личном блоге поделилась кадрами с отдыха. Она дала понять, что счастлива рядом с новым мужчиной.

"Смотрю на фотографии и вижу глаза, наполненные счастьем. Понимаю, что все непросто. Но хочется хоть немного насладиться происходящим", — подписала кадры с отдыха Полина Диброва.

Поклонники Полины искренне порадовались за нее. Они отметили, что на снимках она просто светится от счастья. И Роман рядом с ней — тоже.

Скандалы и развод остались в прошлом

Прошедший год ознаменовался расставанием Дибровой с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым, завершив их союз, продлившийся шестнадцать лет. Пара предпочла цивилизованный развод, ставя во главу угла благополучие троих общих наследников. Двое младших сыновей остались под опекой матери, тогда как старший сын избрал проживание с отцом.

В отличие от этого, развод Романа с Еленой прошел под знаменем бурных конфронтов. Бывшие супруги до сих пор вовлечены в судебные тяжбы, касающиеся как материальных благ, так и шести потомков. Примечательно, что трое старших детей сами приняли решение остаться под крылом отца, в то время как младшие остались с матерью. Следует отметить, что в настоящее время 41-летняя Елена наслаждается отдыхом с детьми в Дубае, где чета Товстиков владеет недвижимостью.

В это же время 66-летний Дмитрий Дибров проводит время в компании новой спутницы, 43-летней Екатерины Гусевой. Екатерина, по профессии нутрициолог, является матерью троих детей и в данный момент не состоит в браке. Недавно пару видели вместе в непринужденной атмосфере караоке-клуба. А 29 декабря, на торжестве по случаю дня рождения Михаила Грушевского, Дмитрий официально представил Екатерину своему кругу общения.

А вы рады за Полину Диброву, которая обрела счастье с новым избранником? Ответьте в комментариях.