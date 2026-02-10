Елена Товстик со слезами обратилась к дочери, которая отреклась от нее: "Ждем тебя"

Елена Товстик поздравила дочь Аню с днем рождения. Елена призналась: ей больно осознавать, что она не может обнять наследницу в особенный для себя и нее день. Что сказала Товстик дочери, выбравшей жить с папой и его новой избранницей Полиной Дибровой.

День рождения без мамы

У Елены и Романа Товстик шестеро детей. Сейчас они живут в разных домах. Старшие дети, включая 16‑летнюю дочь Анну, находятся с отцом и Полиной Дибровой. Елена Товстик осталась с младшими детьми и тяжело переживает разлуку.

Она не скрывает, что расставание с детьми дается ей непросто. Разрыв в семье отразился прежде всего на детях, и теперь каждый из них живет в своей реальности. Особенно остро конфликт проявился в день рождения Анны. 9 февраля, когда дочери исполнилось 16 лет, Елена не смогла с ней увидеться и решила обратиться к ней публично.

"Сегодня моей Анечке 16 лет. Это возраст, когда появляются собственные крылья, а иногда и собственный адрес. Так получилось, что Аня справляет свой праздник не со мной", — поделилась Елена Товстик в соцсетях.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Елена продолжает верить, что дочь вернется. Она обратилась к Анне с простым и трогательным посланием.

"Здесь, в нашем доме, мы по-прежнему ждем тебя", — заверила Товстик.

Младшие дети и вопросы без ответов

Елена рассказала, что младшие дети часто спрашивают о сестре. Они интересуются, где Анна, когда она придет и почему не живет с ними. Но мать не знает, что им ответить.

Для младших Анна остается частью их повседневной жизни, хотя физически ее рядом нет. Елена признается, что ей приходится лавировать между реальностью и желанием защитить детей от лишней боли.

Конфликт между мамой и дочкой

Елена Товстик рассказала о конфликте с дочкой Аней во время интервью Ксении Собчак. Она зачитала строки из послания своей наследницы. Анна желала матери всего самого ужасного — подавиться деньгами и умереть в одиночестве.

Позже Анна признала, что писала письмо на эмоциях. Она сожалеет о сказанном. Но к маме вопросы у нее все еще есть. Мать и дочь до сих пор не общаются.

