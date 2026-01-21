Почему Диброва и Товстик разрушили две семьи: объяснили сами

Роман Товстик и Полина Диброва признались, что не были счастливы в своих прошлых браках, поэтому приняли решение разойтись. Теперь у влюбленных все стало на свои места. В данное время они наслаждаются отдыхом на Мальдивах и чувствуют себя самыми счастливыми.

Фатализм как точка отсчета

Полина Диброва впервые откровенно рассказала о причинах, побудивших ее разрушить брак с Дмитрием Дибровым и начать новую жизнь с Романом Товстиком. Полина поделилась своими размышлениями о фатализме, честности с собой и цене "удобной лжи" в семейных отношениях.

"Мы фаталисты, поэтому думаем, что и через 10 лет мы тоже встретились", — сказала Полина.

Она подчеркнула, что их с Романом история, по ее мнению, была предопределена. Это не просто случайная встреча, а, скорее, закономерный поворот судьбы, который позволил им избежать более мрачного сценария.

Основной мотив, который двигал ею и Романом, — это стремление избежать "жизни по инерции". Полина и Роман убеждены, что если бы они остались в своих прежних браках, то превратились бы в "двух уставших людей", чья энергия была бы истощена.

"Мы стали бы для своих детей моделью "жизни в удобной лжи, — считает Диброва. — Они видели бы не любовь, а ритуал. Не счастье, а долг. Мы считаем, что это худший урок, который можно дать ребенку: бояться собственной правды".

Кризис доверия, уважения и энергии

Причины разлада в прошлых отношениях были глубокими. В браке Романа, по словам Полины, "исчезло доверие и уважение". В их же с Дмитрием браке — "исчезла энергия, которая строит завтра". Это не просто временные трудности, а фундаментальные проблемы, которые делают совместную жизнь невозможной.

"Оставаться — значило медленно хоронить себя и партнера. Это и есть самоуничтожение — когда ты больше не растешь, а просто доживаешь что ли", — описывает Полина это состояние, подчеркивая, что продолжение таких отношений равносильно медленному угасанию.

Общественное мнение против честности

Диброва и Товстик признают, что их решение разрушить две семьи может вызвать осуждение. Она отметили, что в современном обществе часто поощряется "обман и сохранение фасада ради того, что подумают другие, чем действия". Это парадоксальная ситуация, когда внешняя видимость ценится выше внутренней правды.

"Я надеюсь, что кого-то наша история вдохновит на честность с собой и они смогут и полюбить, и детей не обманывать, и понять, что счастливая жизнь — это не для кого-то там другого, а что она и им доступна", — заключили Товстик и Диброва.

Таким образом, Полина Диброва предстает перед общественностью не как женщина, разрушившая семью, а как смелый человек, который выбрал путь честности с собой и своими близкими, стремясь к подлинному счастью и избегая ловушек "удобной лжи". Ее слова — это призыв к каждому задуматься о собственной жизни, о своих истинных желаниях и о том, какой пример мы подаем нашим детям.

Сколько лет Полина Диброва прожила в браке с Дмитрием Дибровым?

Полина и Дмитрий Дибровы прожили в браке шестнадцать лет. У пары три сына. Все эти годы Полина и Дмитрий говорили, что счастливы вместе, и называли свой союз гармоничным. Но все изменилось летом 2025 года.

Поклонники с удивлением узнали, что пара готовится к разводу. А поводом для разрыва стал новый роман Полины Дибровой с соседом, миллиардером Романом Товстиком. Осенью Дибровы официально развелись. Ушел от жены, родившей ему шестерых детей, и Роман Товстик.

Диброва и Товстик живут вместе, вместе они встречали Новый год. Свою любовь к Роману Полина называет даром, с которым ничего не сделаешь.

По материалам интервью психологу Ольге Прокоповой

