Товстик раскрыла, какое условие Диброва поставила ее мужу: "Развод за пять дней"

Елена Товстик до сих пор не может успокоиться из-за спешного развода с миллиардером. Хотя адвокат Катя Гордон заявляла, что ей были предложены хорошие условия. Так писали, что Елена получила в качестве отступных особняк за 600 млн рублей и другую недвижимость. При этом Товстик собирается судиться с бывшим мужем за оставшееся имущество.

Товстик о расставании с мужем

Елена не скрывает: в ее жизни случился развод на всю страну. И, как оказалось, бывший муж предлагал ей свой сценарий. Он якобы заявлял, что хочет год пожить с другой женщиной. Эти слова обескуражили Елену. Ведь они были в браке 22 года. И она родила ему шестерых детей, младшему из которых только годик.

А теперь Роман захотел получить новый опыт. И, как считает Елена, муж ушел туда, где ему хорошо, весело и нет никаких проблем. "Устал от детей, от семьи, захотел для себя пожить", — уточнила Товстик.

Что говорит Товстик о Дибровой

Нынешнюю возлюбленную бывшего мужа Товстик считает той, кому нужны только его деньги. Также Елена призналась, что Полина Диброва поставила миллиардеру условие. И Роман Товстик пошел на поводу у любовницы.

"Хочет развод за пять дней. И он как мягкотелый сразу побежал нести голову своей жены на ее день рождения. Они 100% не будут вместе. Потому что он привык получать энергию, а тут у него будут забирать ее", — приводит Starhit слова Елены.

Кстати, шоумен Отар Кушанашвили уверен, что Товстик повторит судьбу Дмитрия Диброва. И Полина когда-нибудь уйдет и от него. Тем более что она моложе Товстика на четырнадцать лет. Сама Диброва призналась, почему решилась рассказать мужу о своем тайном романе. Она не могла обманывать Диброва.