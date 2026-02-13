Роман Товстик осыпает Полину Диброву бриллиантами: сколько они стоят

Полина Диброва купается в любви и обожании Романа Товстика. Такому женскому счастью можно только позавидовать. Свои слова о любви к Полине Роман подкрепляет делами, а точнее, роскошными подарками.

Сколько стоят украшения Дибровой

Роман Товстик щедро одаривает Полину Диброву драгоценностями с бриллиантами. Нынешний возлюбленный не скупится на презенты для Полины. KP.RU обратились к ювелиру Григорию Бакатову с просьбой оценить стоимость этих украшений.

На руке Дибровой красуются браслеты Cartier из линейки Love, выполненные из белого и желтого золота. Данный предмет особенно популярен среди влюбленных, которые приобретают его для своих партнеров.

Браслет можно открыть исключительно при помощи особого инструмента — отвертки, идущей в комплекте с изделием. Эта отвертка также доступна в виде подвески для ношения на шее. Подобное украшение обычно выбирают мужчины как символ того, что ключ от сердца их избранницы находится в надежных руках. На официальном портале ювелирного бренда стоимость аксессуара варьируется от 1 до 2,5 млн рублей — цена зависит от числа инкрустированных бриллиантов.

Еще одно украшение Полины — часы "Ролекс". Это стандартная модель, цена которой в зависимости от дизайна циферблата составляет от 2 до 4 млн рублей.

Когда Полина Диброва развелась с мужем

В последних числах сентября союз телевеущего Дмитрия Диброва и Полины — матери его троих наследников — был официально прекращен.

36‑летняя Полина покинула 66‑летнего Диброва после шестнадцати лет совместной жизни. Она увлеклась другим мужчиной — 51‑летним Романом Товстиком, миллиардером, который заработал свое богатство на изготовлении и продаже БАДов. Товстик ради Дибровой также расстался с семьей — с супругой Еленой, которая лишь год назад подарила ему шестого ребенка.

К слову, Полина Диброва некогда поддерживала дружеские отношения с женой Романа и даже является крестной матерью одного из наследников Товстиков.

Где сейчас живет Полина Диброва

Полина Диброва вместе с младшими сыновьями переехала в новое жилище Романа, расположенное в поселке Лапино. Дмитрий Дибров с первенцем Александром остался проживать в своем загородном поместье Villa Paulina, получившем название в честь супруги.

Делить собственность супруги не стали. Особняк (трехэтажное здание в том же Лапине, оборудованное бассейном, домашним кинотеатром, сауной и фонтанами) остался во владении Дмитрия Диброва. Движимое имущество и банковские вклады также остались за ним. Полина не стала выдвигать никаких требований.

Что касается детей Романа Товстика, то старший выбрали жить с папой, а младшие остались с мамой. На днях бывшая жена Товстика, Елена, рассказывала, что Роман пропустил день рождения дочери Алисы. Папа не приехал поздравить наследницу с 10-летием.

А вы как считаете, союз Романа Товстик и Полины Дибровой будет прочным и долгим? Ответьте в комментариях.