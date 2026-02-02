Это не Товстик: Дибровой сделали предложение руки и сердца – что она сказала

Бывшая жена Дмитрий Диброва Полина стала участницей нового шоу "Тайный миллионер", где познакомилась с новым мужчиной - фитнес-блогером Василием Смольным. Причем бизнесвумен призналась, что испытала к партнеру симпатию. И это взаимно.

История с Товстиком: от скандала к серьезным отношениям

Все началось в 2025 году, когда вся страна следила за громкой историей Дибровой и Товстика. Эта пара стала главной темой обсуждений из-за своих бурных отношений, которые включали громкие тусовки и публичные скандалы.

Несмотря на весь хаос, Полина, как считают многие, вышла из той ситуации победительницей. Она не просто закрутила роман с богатым и влиятельным Романом Товстиком, но и переехала к нему жить. Казалось бы, вот она — красивая история с финалом в виде шикарной свадьбы. Однако Роман, судя по всему, не спешит делать предложение, предпочитая текущий статус отношений.

Съемки в шоу и новое знакомство

Параллельно с жизнью с Товстиком Полина Диброва приняла участие в реалити-шоу "Тайный миллионер". Там, как выяснилось, она не только искала деньги на свой бизнес-проект, но и присматривалась к партнерам.

Ее внимание привлек участник проекта — популярный фитнес-блогер Василий Смольный. Между ними сразу возникла симпатия, что позже подтвердила сама Полина. И если Товстик тянет с серьезными шагами, то Смольный действовал стремительно.

По сюжету шоу, он буквально за короткое время перешел от совместных физических упражнений (берпи) к прямому вопросу:

"Выходи за меня".

Это стало полной неожиданностью и для зрителей, и, вероятно, для самой Дибровой.

Что теперь?

Сейчас Полина Диброва оказывается в непростой ситуации. С одной стороны — стабильные, но не ведущие к алтарю отношения с влиятельным Романом Товстиком, с которым она живет. С другой — стремительное, но пока что телевизионное предложение от амбициозного Василия Смольного.