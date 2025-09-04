"Народ сам решит, кого любить": как люди в Сети отреагировали на слова Киркорова о том, что Чеботина заменит Пугачеву

Люди в Сети недовольны тем, что Филипп Киркоров сравнил Люсю Чеботину с Аллой Пугачевой. Пользователи сомневаются в адекватности поп-короля после его слов. Что они пишут в ответ на его высказывания?
Что конкретно Киркоров сказал про Чеботину
Филипп Киркоров превознес талант Люси Чеботиной. Он назвал певицу Примадонной. Киркоров явно дал понять, что она со временем заменит Пугачеву.
"Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна", — приводит
Mk.ruслова Киркорова о Чеботиной.
Реакция в Сети на слова Киркорова о Чеботиной
Пользователи возмутились тем, что сказал Киркоров. Они попросили поп-короля на назначать королев без ведома поклонников. Люди и сами прекрасно разберутся, кто достоин звания Примадонны.
"Народ сам решит, кого любить! Сейчас, по-моему, нету главной певуньи, да это и не нужно! Еще бы от самого Фили избавиться!" — высказалась Ольга Алексеева.
"Живут в параллельном мире, сами себя слушают и друг друга хвалят. Конкурсы, концерты. А хороших песен нет", — поделилась Марина К.
"Всех в Изумрудный город, там мозги раздаются бесплатно!" — посоветовала Наталья Лутова.
"Сбрендил, что ли?" — засомневалась в адекватности Киркорова 503295 россиянка.
"Он, когда с лестницы упал, видимо, головой ударился сильно. Может, ему энцефалограмму сделать? Просто в здравом уме такое вряд ли можно сказать", — поделился сомнениями Ескин 59.
"Чеботиной до Пугачевой как до Луны пешком... " — оценила перспективы молодой певицы Мадам Попугаева.
"Кто вообще придумал этот статус? Самозванцы и выскочки", — высказался Алексей Саломатов.
