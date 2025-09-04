"Народ сам решит, кого любить": как люди в Сети отреагировали на слова Киркорова о том, что Чеботина заменит Пугачеву

Люди в Сети недовольны тем, что Филипп Киркоров сравнил Люсю Чеботину с Аллой Пугачевой. Пользователи сомневаются в адекватности поп-короля после его слов. Что они пишут в ответ на его высказывания?

Что конкретно Киркоров сказал про Чеботину

Филипп Киркоров превознес талант Люси Чеботиной. Он назвал певицу Примадонной. Киркоров явно дал понять, что она со временем заменит Пугачеву.

"Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна", — приводит Mk.ru слова Киркорова о Чеботиной.

Реакция в Сети на слова Киркорова о Чеботиной

Пользователи возмутились тем, что сказал Киркоров. Они попросили поп-короля на назначать королев без ведома поклонников. Люди и сами прекрасно разберутся, кто достоин звания Примадонны.