Чем обернулась вечеринка Собчак с Тимати, Бузовой, Чеботиной и другими: угощала черной икрой, лобстерами и устрицами

Ксения Собчак устроила в Москве роскошную вечеринку в стиле блогерши Насти Ивлеевой. Пользователи Сети уверены, что жена театрального режиссера Константина Богомолова хочет повторить судьбу "опальной" телеведущей. Ивлеевой так и не простили "голую вечеринку".
С тех пор, как пишут в СМИ, блогерша осталась почти без друзей. Окружение Ивлеевой подшучивает: "Ей даже не у кого взять в долг". Чем же обернется вечеринка Собчак? Многие уже высказались против такой роскоши, назвав ее праздник "пиром во время чумы".
Вечеринка Собчак в стиле "нулевых"
Вечеринку, на которой гулял весь цвет отечественного шоу-бизнеса, Собчак устроила минувшим вечером. Тематика праздника — стиль "нулевых". Это мероприятие Ксения назвала Prime Era. Видимо, тонко намекая на золотые времена, когда ее называли "блондинкой в шоколаде".
Тогда телеведущая посещала светские рауты, всю ночь отжигала на тусовках и крутила романы с олигархами. Гостей своего вечера Собчак созвала на "слет", разослав им пригласительные в виде кнопочного мобильника Nokia. Дресс-код в духе "нулевых": тут и меха, блестки, пайетки, джинсы с заниженной талией, футболки со стразами. Гостей Ксения встречала в винтажном наряде Dolce & Gabbana.
Собчак с Тимати на своей вечеринке в стиле "нулевых". Фото: соцсети
Кто пришел на тусовку к Собчак
Среди гостей отметились: Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Люся Чеботина, Инстасамка, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Тимати с Валентиной Ивановой и многие другие.
Зал для вечеринки Собчак украсила диско-шаром, все было оформлено в красно-розовых тонах. А гости танцевали под хиты Татьяны Булановой. Певица выступала на сцене со своей знаменитой подтанцовкой. Не обошлось и без фуршета. На угощения Ксения не скупилась.
Собчак угощала гостей на вечеринке черной икрой. Фото: соцсети
Чем Собчак угощала гостей
Стол ломился от лобстеров, устриц и прочих морских деликатесов, а также от черной икры — ее подали в огромной серебряной лохани. К слову, килограмм осетровой икры в Москве продается в среднем за 80 тысяч рублей, пишет kp.ru.
Собчак дала понять, что черная икра на ее празднике настоящая. И Тимати первым отправился пробовать деликатес, икру подавали чуть ли не в серебряном тазике.
