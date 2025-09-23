Чем обернулась вечеринка Собчак с Тимати, Бузовой, Чеботиной и другими: угощала черной икрой, лобстерами и устрицами

Собчак пригласила Бузову, Тимати, Чеботину, Буланову и других на вечеринку в Москве

Ксения Собчак устроила в Москве роскошную вечеринку в стиле блогерши Насти Ивлеевой. Пользователи Сети уверены, что жена театрального режиссера Константина Богомолова хочет повторить судьбу "опальной" телеведущей. Ивлеевой так и не простили "голую вечеринку".

С тех пор, как пишут в СМИ, блогерша осталась почти без друзей. Окружение Ивлеевой подшучивает: "Ей даже не у кого взять в долг". Чем же обернется вечеринка Собчак? Многие уже высказались против такой роскоши, назвав ее праздник "пиром во время чумы".

Вечеринка Собчак в стиле "нулевых"

Вечеринку, на которой гулял весь цвет отечественного шоу-бизнеса, Собчак устроила минувшим вечером. Тематика праздника — стиль "нулевых". Это мероприятие Ксения назвала Prime Era. Видимо, тонко намекая на золотые времена, когда ее называли "блондинкой в шоколаде".

Тогда телеведущая посещала светские рауты, всю ночь отжигала на тусовках и крутила романы с олигархами. Гостей своего вечера Собчак созвала на "слет", разослав им пригласительные в виде кнопочного мобильника Nokia. Дресс-код в духе "нулевых": тут и меха, блестки, пайетки, джинсы с заниженной талией, футболки со стразами. Гостей Ксения встречала в винтажном наряде Dolce & Gabbana.

Кто пришел на тусовку к Собчак

Среди гостей отметились: Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Люся Чеботина, Инстасамка, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Тимати с Валентиной Ивановой и многие другие.

Зал для вечеринки Собчак украсила диско-шаром, все было оформлено в красно-розовых тонах. А гости танцевали под хиты Татьяны Булановой. Певица выступала на сцене со своей знаменитой подтанцовкой. Не обошлось и без фуршета. На угощения Ксения не скупилась.

Чем Собчак угощала гостей

Стол ломился от лобстеров, устриц и прочих морских деликатесов, а также от черной икры — ее подали в огромной серебряной лохани. К слову, килограмм осетровой икры в Москве продается в среднем за 80 тысяч рублей, пишет kp.ru.

Собчак дала понять, что черная икра на ее празднике настоящая. И Тимати первым отправился пробовать деликатес, икру подавали чуть ли не в серебряном тазике.

