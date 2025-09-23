Чем обернулась вечеринка Собчак с Тимати, Бузовой, Чеботиной и другими: угощала черной икрой, лобстерами и устрицами

Ксения Собчак устроила в Москве роскошную вечеринку в стиле блогерши Насти Ивлеевой. Пользователи Сети уверены, что жена театрального режиссера Константина Богомолова хочет повторить судьбу "опальной" телеведущей. Ивлеевой так и не простили "голую вечеринку".

С тех пор, как пишут в СМИ, блогерша осталась почти без друзей. Окружение Ивлеевой подшучивает: "Ей даже не у кого взять в долг". Чем же обернется вечеринка Собчак? Многие уже высказались против такой роскоши, назвав ее праздник "пиром во время чумы".

Вечеринка Собчак в стиле "нулевых"

Вечеринку, на которой гулял весь цвет отечественного шоу-бизнеса, Собчак устроила минувшим вечером. Тематика праздника — стиль "нулевых". Это мероприятие Ксения назвала Prime Era. Видимо, тонко намекая на золотые времена, когда ее называли "блондинкой в шоколаде".

Тогда телеведущая посещала светские рауты, всю ночь отжигала на тусовках и крутила романы с олигархами. Гостей своего вечера Собчак созвала на "слет", разослав им пригласительные в виде кнопочного мобильника Nokia. Дресс-код в духе "нулевых": тут и меха, блестки, пайетки, джинсы с заниженной талией, футболки со стразами. Гостей Ксения встречала в винтажном наряде Dolce & Gabbana.