Люся Чеботина: "Учителя меня не любили"

Певица Люся Чеботина призналась, что не пользовалась любовью педагогов. При этом хулиганкой в школе она не слыла. Будущая артистка сидела на задней парте и записывала стихи в тетрадку.

Об этом Люся Чеботина рассказала журналистам на красной дорожке Московского выпускного. Организаторам события стал канал "Муз-ТВ".

"Мама ходила узнавать, как у меня дела в школе"

— Люся, а вы помните свой собственный выпускной?

— Мы с ребятами как-то не отмечали выпускной ни в школе, ни когда я выпускалась с однокурсниками.

Однокурсники уже все работали, а одноклассники готовились к поступлению.

— Чего бы вы пожелали сегодняшним выпускникам?

— Самое главное для ребят — поступить в тот вуз, в который они хотят. Я прекрасно знаю случаи, когда выпускники хотят поступить в одно учебное заведение. Но, к сожалению, их туда не берут.

И ребята идут в другой вуз, не на изначально выбранную специальность. Но я считаю, не нужно расстраиваться. Если что, можно будет перевестись.

— Какой вы были в школе? Вашу маму не вызывали к директору?

— Нет. Скорее моя мама ходила узнавать, как у меня дела в школе. Но специально маму туда не вызывали, поскольку я не косячила.