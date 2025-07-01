Люся Чеботина: "Учителя меня не любили"

Певица Люся Чеботина призналась, что не пользовалась любовью педагогов. При этом хулиганкой в школе она не слыла. Будущая артистка сидела на задней парте и записывала стихи в тетрадку.
Об этом Люся Чеботина рассказала журналистам на красной дорожке Московского выпускного. Организаторам события стал канал "Муз-ТВ".
"Мама ходила узнавать, как у меня дела в школе"
— Люся, а вы помните свой собственный выпускной?
— Мы с ребятами как-то не отмечали выпускной ни в школе, ни когда я выпускалась с однокурсниками.
Однокурсники уже все работали, а одноклассники готовились к поступлению.
— Чего бы вы пожелали сегодняшним выпускникам?
— Самое главное для ребят — поступить в тот вуз, в который они хотят. Я прекрасно знаю случаи, когда выпускники хотят поступить в одно учебное заведение. Но, к сожалению, их туда не берут.
И ребята идут в другой вуз, не на изначально выбранную специальность. Но я считаю, не нужно расстраиваться. Если что, можно будет перевестись.
— Какой вы были в школе? Вашу маму не вызывали к директору?
— Нет. Скорее моя мама ходила узнавать, как у меня дела в школе. Но специально маму туда не вызывали, поскольку я не косячила.
— Но хотя бы учителя писали в вашем дневнике: вертелась на уроке, не слушала?
— Нет. Я была очень милым, спокойным ребенком, не бунтовала, не привлекала к себе внимание.
А наоборот, мечтала на задних партах, писала стихи в тетрадках и не особо вникала в происходящий процесс. Скорее, думала о том, как быстрее закончу уроки и побегу на балет и в музыкальную школу.
Я была очень творческим ребенком. И мне было не до школы. Несмотря на то что я хорошо сдала экзамены, а русский язык вообще лучше всех в параллели, учителя меня не любили.
Они скептически относились к моей мечте стать певицей и особо не заставляли меня учиться. Понимали, что у меня все — про творчество.
"Мне любопытно, кем стали одноклассники"
— А не было желания посетить родную школу? Мол, смотрите, чего я добилась, а вы не верили в меня…
— Я не понимаю, почему никто из моих одноклассников не проявляет инициативу встречи с учителями или встречи выпускников. Обменяться какой-то интересной информацией, кто кем стал, кто чего добился.
Мне кажется, это очень интересно, потому что у нас были одноклассники с большим потенциалом. И мне даже любопытно, кем они стали.
Кто-то, я уверена, уже обзавелся семьями. У одной девочки даже есть ребенок.
— А вы сами не хотели бы открыть школу вокала?
— Ну не знаю. Мне кажется, в нашей стране так много крутых вокалистов. И в той же Академии Гнесиных большое количество профессионалов.
Сейчас мое время — уделять внимание себе, своей карьере, а дальше будет видно. Не хочу даже загадывать!
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