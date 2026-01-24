Решетова отреагировала на новости о женихе-миллиардере: легче никому не стало

Модель Анастасия Решетова прокомментировала сообщения о своем женихе. Красотка продолжает интриговать. Она утверждает, что ни один из Абрамовых не делал ей предложения руки и сердца. А кто же тогда?
Что сказала Решетова об Абрамовых?
В Сети появилось предположение о женихе Анастасии Решетовой. По одной из версий, предложение руки и сердца красотке с ребенком от Тимати мог сделать сын миллиардера Александра Абрамова, Егор Абрамов. В одном из телеграм-каналов даже разместили видео, на котором Решетова и Абрамов запечатлены вместе.
Но даже после такого, казалось бы, неопровержимого доказательства их любви, Решетова пошла в отказ. Она заявила, что выходит замуж за другого, а не за этого... И даже на бывшего мужа Алсу, бизнесмена Яна Абрамова.
"Это неправда. Ни тот, ни другой [Абрамов]. Это старое видео, за столом его нет. Уже везде разошлось, паблики с ума посходили, еще и называют это эксклюзивом", — возмущенно прокомментировала последние новости о себе Решетова.
Почему Анастасия скрывает возлюбленного?
Анастасия Решетова обожает, чтобы о ней поговорили. И создала для этого прекрасный инфоповод. На днях она сообщила, что ответила согласием на предложение руки и сердца.
В качестве доказательства Решетова приложила фото. В кадре она запечатлена на берегу океана с букетом белых роз и кольцом на пальце. Кольцо, как и положено, с крупненьким бриллиантиком.
Решетова с букетом роз и бриллиантом на пальце. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
Но сказав "А", Решетова не спешит произнести "Б". Любительница интриг! Анастасия по какой-то причине не хочет называть имя жениха. Боится сглазить?
В Сети же первым делом принялись вычислять счастливчика, который поведет под венец мать сына Тимати. Женихом Решетовой многие считают Яна Абрамова, бывшего мужа певицы Алсу. Ведь всем известно о его интрижке с Решетовой.
Но Ян Абрамов поспешил от мадам откреститься. Он сделал так, чтобы в Сеть попало его фото с другой брюнеткой. Абрамов дал понять, что проводит время с другой женщиной, пока Решетова хвастается помолвочным колечком.
