Анастасия Решетова выходит замуж: получила предложение от Яна Абрамова?

Имя жениха держится в тайне

Пока неизвестно, кто именно станет супругом бизнесвумен. Анастасия не раскрывает личность избранника и ограничивается только намеком в подписи к снимку. Официальных заявлений о будущем муже нет. Подписчики гадают, кто мог сделать предложение. Неужели бывший муж певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов?

Имя Абрамова сразу всплыло в комментариях к публикации Решетовой. Ранее ходили слухи, что Анастасия увела мужа у Алсу. Певица подтверждала, что модель была любовницей ее мужа. После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Отвечать Алсу напрямую Решетова отказалась.

Алсу же тогда говорила, что сделала Решетовой рекламу. И ее "бизнес" будет процветать.

Прошлая любовь и сын от Тимати

Этот брак для Решетовой, которой 23 января исполнилось тридцать лет, станет первым в жизни. В 2015 году Решетова познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году на свет появился их сын Ратмир. Уже через год после рождения малыша влюбленные расстались.

