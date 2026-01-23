Анастасия Решетова выходит замуж: получила предложение от Яна Абрамова?

Модель и бывшая избранница Тимати Анастасия Решетова заставила поклонников затаить дыхание. Она разместила в личном блоге фото с Мальдив. Кадры мгновенно стали главным поводом для обсуждений.
Фото с отдыха и загадочное украшение
Анастасия Решетова поделилась красивыми снимками с отдыха. На одном из фото она продемонстрировала украшение. Поклонники сразу разглядели на руке звездной красавицы кольцо и начали строить догадки.
Но чтобы у публики не осталось сомнений, в описании к посту Решетова прозрачно намекнула, что получила предложение руки и сердца. И ответила на него согласием. Все произошло в канун 30-летия модели.
"Да!" — написала под фото Анастасия Решетова.
Анастасия Решетова показала помолвочное кольцо. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
Поклонники осыпали поздравлениями
Поклонники не стали ждать подробностей. Они уже поздравили ее с важным событием. Пользователи Сети радуются за Анастасию и активно обсуждают новый этап в ее жизни.
Вместе с кольцом Решетова получила букет белых роз. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
Имя жениха держится в тайне
Пока неизвестно, кто именно станет супругом бизнесвумен. Анастасия не раскрывает личность избранника и ограничивается только намеком в подписи к снимку. Официальных заявлений о будущем муже нет. Подписчики гадают, кто мог сделать предложение. Неужели бывший муж певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов?
Имя Абрамова сразу всплыло в комментариях к публикации Решетовой. Ранее ходили слухи, что Анастасия увела мужа у Алсу. Певица подтверждала, что модель была любовницей ее мужа. После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Отвечать Алсу напрямую Решетова отказалась.
Алсу же тогда говорила, что сделала Решетовой рекламу. И ее "бизнес" будет процветать.
Прошлая любовь и сын от Тимати
Этот брак для Решетовой, которой 23 января исполнилось тридцать лет, станет первым в жизни. В 2015 году Решетова познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году на свет появился их сын Ратмир. Уже через год после рождения малыша влюбленные расстались.
А вы рады за Анастасию Решетову? Ответьте в комментариях.
