Абрамов открестился от Решетовой: провел время с другой, пока она примеряла помолвочное кольцо

Тайный возлюбленный почти ровесник

Да и Анастасия Решетова ранее всячески старалась от себя отвести подозрения в романе с Абрамовым. Она рассказывала, что у нее есть любимый мужчина, и они почти ровесники. Анастасия не стала раскрывать его имя.

Она не рассказывала, чем он занимается и как давно они вместе. Но этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали строить самые разные версии и обсуждать каждую деталь.

Поклонники уверены, что отношения зашли далеко. Возможно, это человек и сделал Решетовой предложение руки и сердца в романтической обстановке на отдыхе. Анастасия пока не озвучила дату торжества. Но подписчики уже поздравляют брюнетку и желают ей женского счастья.

После Тимати: шесть лет тишины

После расставания с рэпером и бизнесменом Тимати, которое случилось почти шесть лет назад, Анастасия предпочитала не делиться деталями личной жизни. Она не обсуждала новые отношения и не выносила на публику личные истории. От Тимати Решетова растит сына Ратмира. Мальчик часто проводит время с папой, сестрой Алисой и бабушкой Симоной.

Известно, что мама Тимати не в восторге от Решетовой. О непростых отношениях Симоны Юнусовой с несостоявшейся невесткой ходит много разговоров.

