Абрамов открестился от Решетовой: провел время с другой, пока она примеряла помолвочное кольцо

Анастасия Решетова. Фото: Андрей Титов / Global Look Press

В Сети предположили, что предложение Анастасии Решетовой мог сделать Ян Абрамов.

Бывший муж певицы Алсу поспешил оповестить, что не имеет никакого отношения к предстоящему замужеству Анастасии Решетовой. Модель похвасталась помолвочным колечком, сидя на берегу океана. Имя своего избранника Решетова разглашать не спешит.

Это не Абрамов!

Как только Анастасия Решетова в личном блоге сообщила, что ответила согласием на предложение руки и сердца, появились предположения, кто же позвал замуж 30-летнюю экс-избранницу Тимати. Версий было немного. Основная — бизнесмен Ян Абрамов. Решетову и бывшего мужа Алсу давно подозревают в романе. Поговаривают, что из-за отношений с Решетовой Алсу и развелась с мужем.

Но Ян Абрамов отвел от себя подозрения мастерски. Он позаботился о том, чтобы в Сеть попало его фото в компании с блогером и общественной деятельницей Кристиной Потупчик. Пока Решетова хвасталась помолвочным кольцом и предложением руки и сердца, Абрамов поздравлял Потупчик с днем рождения.

Ян Абрамов и певица Алсу. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Тайный возлюбленный почти ровесник

Да и Анастасия Решетова ранее всячески старалась от себя отвести подозрения в романе с Абрамовым. Она рассказывала, что у нее есть любимый мужчина, и они почти ровесники. Анастасия не стала раскрывать его имя.

Она не рассказывала, чем он занимается и как давно они вместе. Но этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали строить самые разные версии и обсуждать каждую деталь.

Поклонники уверены, что отношения зашли далеко. Возможно, это человек и сделал Решетовой предложение руки и сердца в романтической обстановке на отдыхе. Анастасия пока не озвучила дату торжества. Но подписчики уже поздравляют брюнетку и желают ей женского счастья.

После Тимати: шесть лет тишины

После расставания с рэпером и бизнесменом Тимати, которое случилось почти шесть лет назад, Анастасия предпочитала не делиться деталями личной жизни. Она не обсуждала новые отношения и не выносила на публику личные истории. От Тимати Решетова растит сына Ратмира. Мальчик часто проводит время с папой, сестрой Алисой и бабушкой Симоной.

Известно, что мама Тимати не в восторге от Решетовой. О непростых отношениях Симоны Юнусовой с несостоявшейся невесткой ходит много разговоров.

А вы рады за Анастасию Решетову, которую позвали замуж? Ответьте в комментариях.

