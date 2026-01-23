Абрамов открестился от Решетовой: провел время с другой, пока она примеряла помолвочное кольцо

Бывший муж певицы Алсу поспешил оповестить, что не имеет никакого отношения к предстоящему замужеству Анастасии Решетовой. Модель похвасталась помолвочным колечком, сидя на берегу океана. Имя своего избранника Решетова разглашать не спешит.
Это не Абрамов!
Как только Анастасия Решетова в личном блоге сообщила, что ответила согласием на предложение руки и сердца, появились предположения, кто же позвал замуж 30-летнюю экс-избранницу Тимати. Версий было немного. Основная — бизнесмен Ян Абрамов. Решетову и бывшего мужа Алсу давно подозревают в романе. Поговаривают, что из-за отношений с Решетовой Алсу и развелась с мужем.
Но Ян Абрамов отвел от себя подозрения мастерски. Он позаботился о том, чтобы в Сеть попало его фото в компании с блогером и общественной деятельницей Кристиной Потупчик. Пока Решетова хвасталась помолвочным кольцом и предложением руки и сердца, Абрамов поздравлял Потупчик с днем рождения.
Ян Абрамов и певица Алсу. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Тайный возлюбленный почти ровесник
Да и Анастасия Решетова ранее всячески старалась от себя отвести подозрения в романе с Абрамовым. Она рассказывала, что у нее есть любимый мужчина, и они почти ровесники. Анастасия не стала раскрывать его имя.
Она не рассказывала, чем он занимается и как давно они вместе. Но этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали строить самые разные версии и обсуждать каждую деталь.
Поклонники уверены, что отношения зашли далеко. Возможно, это человек и сделал Решетовой предложение руки и сердца в романтической обстановке на отдыхе. Анастасия пока не озвучила дату торжества. Но подписчики уже поздравляют брюнетку и желают ей женского счастья.
После Тимати: шесть лет тишины
После расставания с рэпером и бизнесменом Тимати, которое случилось почти шесть лет назад, Анастасия предпочитала не делиться деталями личной жизни. Она не обсуждала новые отношения и не выносила на публику личные истории. От Тимати Решетова растит сына Ратмира. Мальчик часто проводит время с папой, сестрой Алисой и бабушкой Симоной.
Известно, что мама Тимати не в восторге от Решетовой. О непростых отношениях Симоны Юнусовой с несостоявшейся невесткой ходит много разговоров.
