Жених Анастасии Решетовой оказался сыном долларового миллиардера

Недавняя помолвка Анастасии Решетовой до сих пор окутана туманом. Имя избранника официально не звучит, но фактов уже более чем достаточно. Многие подозревали, что предложение Решетова могла получить от Абрамова. И, скорее всего, это действительно так!

Кто жених Решетовой

30-летней Анастасии Решетовой прочили в избранники и бывшего супруга Алсу, бизнесмена Яна Абрамова, и блогера Диму Масленникова. Но теперь удалось выяснить, что им, по всей видимости, стал сын долларового миллиардера. Зовут молодого человека Егор Абрамов. Вместе с Решетовой они попали на видео, которое на днях появилось в Сети.

"С лета 2025 года Анастасия Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что, возможно, он и сделал девушке предложение. На видео Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный", — рассказали инсайдеры.

Уточняется, что он сын и наследник Александра Абрамова, миллиардера и совладельца "Евраз Холдинг".

Роман под солнцем Сардинии

По данным того же источника, Решетова с Абрамовым отдыхали и летали с компанией в Сардинии. Утверждается, что видео и фото сделаны на ужине. За столом также замечены молодожены Шагор Степанян (сын владельца "Ереван Плазы") с супругой.

То есть, Анастасия и Егор якобы не просто путешествовали, а проводили время в тесном кругу золотой молодежи и наследников крупных состояний.

Молчание Решетовой

Сама брюнетка пока не комментирует подобную информацию. Она не называет имя жениха и никак не подтверждает версию о Егоре Абрамове. Анастасия Решетова сказала "А", но совершенно не торопится произнести "Б". При этом модель благодарит всех, кто поздравил ее с помолвкой. О том, что ей сделали предложение, Решетова сообщила, разместив фото с Мальдив. Она показала руку, украшенную кольцом с увесистым бриллиантом.

Прошлое с Тимати и слухи об абьюзе

В анамнезе у Решетовой многолетние отношения с рэпером и бизнесменом Тимати, от которого она родила сына Ратмира. Пара рассталась в 2020 году.

После расставания ходили слухи, мол, Тимур был неверен Анастасии, да и вообще был абьюзером. Звезда соцсети опровергала подобные доводы.

Но теперь все плохое и печальное в жизни Анастасии Решетовой позади. Она готовится вступить в новую для себя реальность. Стать женой, а возможно, и еще раз мамой. Ведь известно, что предложения девушкам часто делаются на фоне их беременности.

По материалам телеграм-канала "Светские крошки Live"

А вы рады за Анастасию Решетову, которую наконец-то позвали замуж?