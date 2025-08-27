"Равных ему нет": Киркоров воспел Леонтьева на "Новой волне"

76-летний Валерий Леонтьев триумфально вернулся на российскую сцену. Он выступил на фестивале Игоря Крутого "Новая волна" в Казани. Певец исполнил на сцене сразу пять композиций. Пел артист исключительно вживую.

Киркоров восхитился талантом Леонтьева

В зале среди зрителей находился и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. Он специально пришел в зрительский зал, чтобы понаблюдать за выступлением Валерия Яковлевича. Было заметно, что артист не сводил глаз со сцены, аплодируя Леонтьеву.

А потом Филипп Бедросович признался, что выступление народного артиста России произвела на него неизгладимое впечатление. Ранее сам Леонтьев тепло пообщался с поклонниками, дав понять, что главное для него — их любовь и поддержка. "Родину и друзей не меняю", — заверил певец.

Киркоров на "Новой волне"

На фестивале "Новая волна" Филипп Бедросович с особым пиететом высказался о Леонтьеве. Он заверил, что остался под большим впечатлением.

"Я зарядился сегодня так от Леонтьева. Я получил такой импульс. Валерий Яковлевич — это легенда, это мастер, это учитель мой. Гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что равных ему нет. Поэтому мне еще только учиться и учиться", — приводит mk.ru слова Киркорова.

Мнение Данко о Леонтьеве

За Валерия Яковлевича в интервью с сайтом Teleprogramma.org вступился и певец Данко. Он не понимает, почему многие хейтеры говорят грубости о народном артисте России. Он заверил, что Леонтьев искренне любит свою родину и своего зрителя. Всегда готов дать концерт здесь. И нет никакой разницы, где он живет, — в девятиэтажке в Бутово или в Майами.