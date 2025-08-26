"Докопались. Он же не собака на цепи сидеть": Данко заговорил о приезде Леонтьева в Казань из Майами

Певец Данко в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал недовольство вокруг приезда Валерия Леонтьева в Россию.

Леонтьев прилетел в Россию из Штатов

Артист появился в Казани. Ранее в негативном ключе об певце высказывалась Вика Цыганова. Она уверена, что живущий в Майами Леонтьев "использует родину как кормушку". Данко же придерживается противоположного мнения на этот счет.

"Он же не собака, чтобы на цепи сидеть в будке. Ну вот возьмем какую-нибудь Викторию Боню. Сидит человек, вещает из Монако. И ничего. А вот до Леонтьева сразу докопались. Подумаешь, съездил человек в Америку. Это же не запрещено у нас?" — удивляется Данко.

Хейтеры "высылают" Леонтьева обратно

При этом многие в комментариях писали о том, что Валерию Яковлевичу стоило остаться в Майами, раз он переехал в Штаты. Данко и тут узрел некую зависть и глупость.

"Жил бы он в деревушке за забором, что, стал бы сразу нужен народу? Он же русский человек, живет в климате, который ему нравится. Это его проблема. Но все-таки он приезжает в Россию, общается с поклонниками. Какая разница, где они живет. А что, ему в Бутово жить, в девятиэтажке? Плохо же он ни о ком не отзывается. И все равно найдут, к чему пристать. Хочет жить в лесу с медведями или в Майами съездить, ну и что?" — заверил певец.

Кстати, Леонтьев поселился в Казани, в президентском люксе, выбрав один из лучших отелей города. И сразу же поехал на репетицию. На фестивале "Новая волна" артист собирается исполнить вживую сразу пять своих песен.