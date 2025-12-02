Расплакалась в полночь: как Филипп Киркоров поздравил своенравную Аллу-Викторию с днем рождения

В первый день зимы дочери поп-короля Филиппа Киркорова, Алле-Виктории, исполнилось четырнадцать лет. Звездный отец устроил для Аллы-Виктории целое шоу в своем особняке. Как отреагировала на поздравления Алла-Виктория?
Шоу от Киркорова в полночь
58-летний Филипп Киркоров в личном блоге показал, как поздравил любимую дочь с днем рождения. Вместе с сыном Мартином поп-король декорировал дом воздушными шарами красного цвета. А в полночь в гостиной особняка Аллу-Викторию ждали радостные крики папы и брата, хлопушки с конфетти и нереально красивый праздничный торт.
"С днем рождения, моя доченька! — пел поп-король. — Задувай, загадывай желание. Все будет хорошо. Паспорт получаем завтра. Взрослый человек!"
Филипп Киркоров с сыном Мартином поздравил Аллу-Викторию с днем рождения. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
Как отреагировала Алла-Виктория на поздравления папы и брата
Судя по реакции Аллы-Виктории, происходящее стало для нее полной неожиданностью. Виновница торжества даже прослезилась, правда, сквозь смех. Алла-Виктория тут же принялась распаковывать подарки папы и брата.
Киркоров преподнес дочери гламурные кеды Adidas Jeremy Scott JS Poodle, украшенные розовыми пуделями. Мартин вручил сестре ретро-консоль тетрис и прочие приятные мелочи.
"1 декабря 2025 года. 14 лет моей дочери Алле-Виктории. Вся моя любовь в этой искренней девочке! Вот такие ночные семейные посиделки у нас случились дома в первый день зимы… P.S. А провожать зиму будем знаете, где и как!" — поделился поп-король Филипп Киркоров.
Очевидно, что это было только начало праздника. Все самое интересное впереди. Филипп Киркоров ранее обещал устроить пышную вечеринку в честь 14-летия Аллы-Виктории.
Как Киркоров балует дочь
Алла-Виктория растет яркой, талантливой и при этом очень своенравной девочкой. Филипп Киркоров отправлял Аллу-Викторию и Мартина учиться в Дубай, но позже вернул детей в Россию. Правда, Алла-Виктория недавно дала понять, что она продолжает обучение в Дубае.
В личном блоге она разместила короткое видео, показав, как резвится в Дубае.
Филипп Киркоров обожает дочку и балует ее дорогими вещами. Алла-Виктория практически ни в чем не знает отказа. Она заказывает себе наряды люксовых брендов. Киркоров сначала испытывает шок от цен, а потом покупает.
