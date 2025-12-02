Расплакалась в полночь: как Филипп Киркоров поздравил своенравную Аллу-Викторию с днем рождения

Как отреагировала Алла-Виктория на поздравления папы и брата

Судя по реакции Аллы-Виктории, происходящее стало для нее полной неожиданностью. Виновница торжества даже прослезилась, правда, сквозь смех. Алла-Виктория тут же принялась распаковывать подарки папы и брата.

Киркоров преподнес дочери гламурные кеды Adidas Jeremy Scott JS Poodle, украшенные розовыми пуделями. Мартин вручил сестре ретро-консоль тетрис и прочие приятные мелочи.

"1 декабря 2025 года. 14 лет моей дочери Алле-Виктории. Вся моя любовь в этой искренней девочке! Вот такие ночные семейные посиделки у нас случились дома в первый день зимы… P.S. А провожать зиму будем знаете, где и как!" — поделился поп-король Филипп Киркоров.

Очевидно, что это было только начало праздника. Все самое интересное впереди. Филипп Киркоров ранее обещал устроить пышную вечеринку в честь 14-летия Аллы-Виктории.

Как Киркоров балует дочь

Алла-Виктория растет яркой, талантливой и при этом очень своенравной девочкой. Филипп Киркоров отправлял Аллу-Викторию и Мартина учиться в Дубай, но позже вернул детей в Россию. Правда, Алла-Виктория недавно дала понять, что она продолжает обучение в Дубае.

В личном блоге она разместила короткое видео, показав, как резвится в Дубае.

Филипп Киркоров обожает дочку и балует ее дорогими вещами. Алла-Виктория практически ни в чем не знает отказа. Она заказывает себе наряды люксовых брендов. Киркоров сначала испытывает шок от цен, а потом покупает.

А вы как считаете, Филипп Киркоров хороший отец? Ответьте в комментариях.