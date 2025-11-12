Алла-Виктория резвится в Дубае: Киркоров вернул своенравную дочь в школу в Эмиратах

Сколько раз Алла-Виктория меняла школу?

За последние пару лет Филипп Киркоров уже раз пять отправлял Аллу-Викторию учиться в Дубай, а потом возвращал обратно в Москву. Поп-король 'выдергивал' сына и дочь из престижной школы на Рублевке. Но первое сентябре этого года Алла-Виктория и ее брат Мартин встречали на линейке в российской школе. Теперь же дети опять в Дубае. Что происходит? Можно только догадываться.

Что говорит о дочери Филипп Киркоров

Алле-Виктории 26 ноября исполнится четырнадцать лет. Она растет своенравной девочкой. Алла-Виктория ведет соцсети и часто пародирует и даже троллит своего звездного отца.

Филипп Киркоров же тает от любви к дочери и исполняет все ее желания. Недавно он рассказал, что Алла-Виктория обожает люксовые бренды. Отказать ей в покупке дорогих вещей поп-король не может.

Единственное, в чем Киркоров стоит на принципиальных позициях, это внесение изменений во внешность Аллы-Виктории. Та недавно хотела сделать пирсинг. Но Филипп Бедросович был жесток и запретил дочери устраивать подобные эксперименты.

А вы как считаете, почему Киркоров отправил Аллу-Викторию вновь в Дубай? Ответьте в комментариях.