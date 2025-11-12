Алла-Виктория резвится в Дубае: Киркоров вернул своенравную дочь в школу в Эмиратах

Певец Филипп Киркоров вновь отправил Аллу-Викторию подальше от Москвы. Судя по контенту в соцсетях дочери поп-короля, сейчас 13-летняя Алла-Виктория зажигает в Дубае. Неужели она вновь учится в Эмиратах?
Где сейчас находится дочь Филиппа Киркорова?
Алла-Виктория Киркорова поделилась в личном блоге видео, на котором запечатлена на фоне небоскребов Дубая. Вместе с подругой Алла-Виктория резвится под музыку в одном из престижных кварталов жаркого города. Судя по всему, дочери Киркорова в Дубае очень нравится.
Алла-Виктория весела и дерзка. Не исключено, что именно она могла заставить звездного отца своими капризами вернуть ее учиться в Дубай. О характере Аллы-Виктории наслышаны все.
Алла-Виктория в Дубае. Фото: соцсети Аллы-Виктории Киркоровой
Сколько раз Алла-Виктория меняла школу?
За последние пару лет Филипп Киркоров уже раз пять отправлял Аллу-Викторию учиться в Дубай, а потом возвращал обратно в Москву. Поп-король 'выдергивал' сына и дочь из престижной школы на Рублевке. Но первое сентябре этого года Алла-Виктория и ее брат Мартин встречали на линейке в российской школе. Теперь же дети опять в Дубае. Что происходит? Можно только догадываться.
Что говорит о дочери Филипп Киркоров
Алле-Виктории 26 ноября исполнится четырнадцать лет. Она растет своенравной девочкой. Алла-Виктория ведет соцсети и часто пародирует и даже троллит своего звездного отца.
Филипп Киркоров же тает от любви к дочери и исполняет все ее желания. Недавно он рассказал, что Алла-Виктория обожает люксовые бренды. Отказать ей в покупке дорогих вещей поп-король не может.
Единственное, в чем Киркоров стоит на принципиальных позициях, это внесение изменений во внешность Аллы-Виктории. Та недавно хотела сделать пирсинг. Но Филипп Бедросович был жесток и запретил дочери устраивать подобные эксперименты.
А вы как считаете, почему Киркоров отправил Аллу-Викторию вновь в Дубай? Ответьте в комментариях.
