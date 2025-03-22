13-летняя дочь Киркорова рассказала, на что тратит деньги: «На одежду, косметику»

В одном из недавних интервью Филипп Киркоров дал понять, что очень гордится своими детьми: 13-летней дочкой Аллой-Викторией, которая активно ведет свой микроблог, записывая различные видео, и 12-летним сыном Мартином. В отличие от сестры, мальчик более тихий, закрытый и спокойный.

Так, к примеру, Алла-Виктория уже выходила на сцену, демонстрируя свои вокальные данные. О сыне Филиппа Киркорова слышно не так часто. Но он очень дружен с сестрой, они вместе снимают ролики для привлечения подписчиков в микроблоге. Кроме того, и Мартин, и его сестра Алла-Виктория как-то признались, что выступают против подросткового буллинга. И никогда бы не позволили себе задевать кого-то из-за фамилии, семьи или материального положения.

В одном из интервью у Аллы-Виктории спросили, берет ли она вещи из папиного гардероба. На что девочка ответила, что нет, удивив поп-короля сцены Филиппа Киркорова.

«Ну как нет, что ты? А очки какие-нибудь? Какие-то цацки! Все ей достанется», - подметил он.

Также выяснилось, что певец дает своим детям деньги на карманные расходы. Свою часть суммы Алла-Виктория тратит на простые девичьи радости, делая покупки на шопинге.