Киркоров выдал, как Алла-Виктория отметит 14-летие: "Пойти с девчонками куда-то там потусить. Папа накроет поляну"

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров сообщил, что его дочка Алла-Виктория, которой исполняется 14 лет, решила провести свой день рождения тихо и уютно в семейном кругу.

Какую вечеринку Киркоров устроит для Аллы-Виктории

Сам праздник состоится 1 декабря, первый зимний день, который певец называет особенным для дочери. Несмотря на отсутствие большого торжества, девочка планирует немного развлечься на выходных. В планах у нее встреча с подружками. А заботливый отец обещает организовать угощение.

"Мы всегда отмечаем 1 декабря. У нее 1 декабря день рождения. Первый день зимы. Она у нас зимняя девочка. И по ее желанию, 1 декабря она хочет отметить дома в семье. Без каких-либо больших праздников. А на выходные пойти с девчонками куда-то там потусить. Папа накроет поляну", — приводит 5-tv.ru слова Киркорова.

Какие подарки Киркоров делает Алле-Виктории

Ранее поп-король сцены уже подарил дочке дизайнерскую сумочку из коллекции Muraka­mi и Louis Vuitton, на поиски которой потратил немало усилий. Он рассказал, что Алла-Виктория попросила у него эту сумку, которая была уже снята с производства. И он сумел исполнить заветное желание дочки.

Так что Филипп Бедросович не боится прогадать с подарком на 14-летие наследницы. Хотя не так давно ходили слухи, что Алла-Виктория обиделась на отца, который купил изящный клатч не ей, а своей подруге. Из-за этого девочка несколько дней не разговаривала с папой. Взамен Киркоров пообещал Алле-Виктории шикарный подарок на Новый год.

Похоже, что дочка поп-короля сцены позавидовала телеведущей Ксении Собчак. Ведь именно ей певец подарил клатч в виде ежика. Этим подарком эффектная блондинка похвасталась перед своими поклонниками.

Ранее мы писали, что Киркоров снова вернул дочку в элитную школу в Эмиратах. Алла-Виктория вновь отправилась учиться в Дубай.

