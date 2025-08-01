Пугачева выдала о своей красоте: "На лице не внешность, а сущность"

76-летняя Алла Пугачева дала оценку собственной внешности. В Латвии звезда пококетничала с журналистом. Тот сделал Примадонне комплименты. А она в ответ озвучила свое мнение.

Алла Пугачева в Юрмале посетила культурное мероприятие своей подруги, певицы Лаймы Вайкуле. Речь о фестивале 'Рандеву'. Он прошел в концертном зале 'Дзинтари'. Перед началом концертной программы Алла Пугачева дала коротенькое интервью латвийскому журналисту. Тот сделал Примадонне комплимент и спросил, как же ей удается так блистательно выглядеть в ее годы.

В ответ Пугачева начала кокетничать. Она заявила, что в жизни выглядит лучше, чем на экране. Алла Борисовна без ложной скромности заметила, что прекрасна внешне, потому что такова ее сущность.

"Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность", — выдала Алла Пугачева.

Последние несколько лет Алла Борисовна живет за пределами России. Сначала она обосновалась в Израиле. А потом перебралась на Кипр. Там у Пугачевой и ее семьи роскошное жилище. Лето звезда проводит в Юрмале. Ей нравится прохладный климат этого города на берегу Балтийского моря.