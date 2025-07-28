Пугачеву перестали узнавать в Юрмале: интерес совсем иссяк

76-летняя Алла Пугачева всегда требовала к себе особого отношения. Не так давно Примадонна оказалась в центре скандала, когда ей не нашлось столика в ресторане в Израиле.

Официанты так и не поняли, почему странная пожилая женщина кричала на них и требовала особых условий. Ведь все посетители равны. Если мест нет, то нужно подождать на ресепшене, пока столик освободится. Изъяснялась с официантами Алла Борисовна на русском. И ее мало кто мог понять. Разве что случайно попавшие в кафе соотечественники.

Теперь же Примадонна прилетела в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Но тут певицу ждало разочарование. Как пишет mk.ru , ссылаясь на отдыхающих в Юрмале россиян, здесь Пугачеву никто не узнает. Интерес к ней давно иссяк.

"Ну какая Пугачева, вы о чем? — поразился россиян Сергей, проживающий в Юрмале. — Никто тут о ней не говорит. Вот я на рынке как-то Укупника встретил — это новость. А Пугачева — не новость! К ней пропал последний интерес. Всех наших звезд и модную тусовку можно застать на одном дорогом рынке.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева, прихрамывая, появилась на публике. Она прилетела в Латвию, чтобы поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле. Примадонну под руку вел ее муж-шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в России). Общественность обратила внимание на то, что певица еле шла, с трудом передвигая ноги. Казалось, что каждый шаг доставляет ей неудобство.

Также Пугачева обратилась к Орбакайте в особенный день: "Ты у меня есть". Подробности тут.

* Включен в реестр иностранных агентов.