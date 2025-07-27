Косметолог — о Пугачевой: "Выглядит для своего возраста неплохо"

76-летней Алле Пугачевой все сложнее скрывать нюансы своего возраста. Все они налицо. А точнее, на лице Аллы Борисовны. Даже не для профессионалов очевидно, что Примадонна прибегала к услугам пластических хирургов.

Косметолог Зухра Балакеримова отметила, что за последнее время Алла Пугачева заметно преобразилась. Это видно по мимике звезды.

"Ее лицо в плане мимики заметно поменялось", — отметила эксперт в беседе с MK.RU.

Косметолог отметила, что нюансы и погрешности, которые есть у Аллы Борисовны в силу ее почтенного возраста, можно легко нивелировать. Для этого стоит обратиться к специалисту.

Балакеримова обратила внимание на то, что Пугачева выглядит очень и очень хорошо. Если брать во внимание ее возраст и образ жизни, который звезда вела много лет подряд.

"Певица хоть и выглядит для своего возраста неплохо, но погрешности уж очень бросаются в глаза", — заключила Зухра Балакеримова.

На днях Алла Борисовна вышла в свет в Юрмале. Она облачилась в белое платье-рубашку с черными пуговицами и обвесилась жемчугами.

Как всегда, появление Пугачевой на публике произвело фурор.