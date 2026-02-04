Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева не случайно всплыла в файлах Эпштейна

Имя известной певицы Аллы Пугачевой оказалось в документах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Продюсер Павел Рудченко уверен, что это неслучайно. Он объяснил, почему это могло произойти.

Пугачева и Эпштейн

В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало в открытом доступе около 3 миллионов страниц документов. В них вошли личные переписки Эпштейна и письма, которые приходили на почту ему или его подельникам. Как стало известно, в одном из файлов упоминается имя Аллы Пугачевой.

На эту новость отреагировал продюсер Павел Рудченко. Он поделился своим мнением о возможной связи Эпштейна с российскими артистами и лидерами мнений. Рудченко считает, что имя Примадонны в материалах Эпштейна появилось неслучайно. По его мнению, американский финансист мог действовать через известных людей из России.

Продюсер заявил, что Эпштейн мог проводить антироссийскую политику руками российских артистов, популярных личностей и лидеров мнений. Он напомнил о высказываниях, которые, по его оценке, звучали в адрес русскоязычной аудитории.

Цитаты о "рабах" и русских людях

Павел Рудченко обратил внимание на риторику некоторых звезд в 90-е и в начале 2000-х годов. Он упомянул публичные заявления о русских людях и их положении в мире. Рудченко напомнил и о резонансной фразе, которая принадлежит Алле Пугачевой.

"Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачева, рабы", — сказал Павел Рудченко.

По словам Рудченко, в подобном ключе высказывались "в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности".

"Мнение могло быть куплено"

Продюсер предположил, что такие заявления могли иметь финансовую подоплеку. Он подчеркнул, что не исключает влияния Эпштейна на формирование этих позиций.

"Это, в свою очередь, может быть, не просто их мнением, а мнением, купленным за определенное финансирование Эпштейна", — объяснил продюсер.

Рудченко предложил обратить внимание на тех публичных персон, которые сменили место жительства и при этом резко отзывались о соотечественниках. Он связал возможное знакомство и поддержку со стороны Эпштейна именно с такими фигурами российского шоу-бизнеса и медийной среды.

Кто такой Джеффри Эпштейн?

Джеффри Эпштейн (20 января 1953 — 10 августа 2019) — американский финансист, чья фигура стала центральной в одном из самых резонансных секс‑скандалов XXI века. Его биография распадается на два контрастных этапа: период финансового успеха и светской жизни — и череду уголовных дел, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Где сейчас Алла Пугачева?

Алла Пугачева почти четыре года назад уехала из России. Сначала Примадонна вместе с семьей обосновалась в Израиле. Но на фоне событий в этой стране Алла Борисовна предпочла перебраться на более спокойный Кипр. Здесь у певицы есть элитная недвижимость.

Пока Пугачева продолжает жить на Кипре. Но есть информация, что в ее планах есть переезд в Швейцарию.

На днях об Алле Борисовне высказалась Катя Гордон. Она фактически встала на защиту певицы. Гордон заявила, что ей не нравится, когда из легенды Пугачевой делают старуху.

По материалам Aif.ru

