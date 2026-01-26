Снести за месяц: Алле Пугачевой грозят миллионные штрафы за личный пирс

Росприроднадзор проверил ее личный пирс на Истринском водохранилище в подмосковном Солнечногорске и нашел целую кучу нарушений. Теперь Примадонне предписано снести конструкцию в течение месяца, иначе ей грозят серьезные штрафы.

Что не так с пирсом звезды?

Специалисты ведомства внимательно изучили пристань, которая стоит на берегу водохранилища уже около трех лет. Оказалось, что при строительстве и эксплуатации этого объекта было допущено как минимум пять серьезных нарушений.

Проще говоря, пирс построен и используется незаконно. У него нет необходимой регистрации, отсутствуют сертификаты, подтверждающие его безопасность, и он не состоит на учете в Ростехнадзоре. Кроме того, он не аккредитован для стоянки лодок или катеров и, по данным проверки, мешает проведению законных торгов на акватории водохранилища.

Что грозит Пугачевой теперь?

После проверки Росприроднадзор уже направил певице официальное предупреждение. У нее есть ровно один месяц на то, чтобы самостоятельно демонтировать незаконную постройку.

Если этого не произойдет, последствия будут серьезными. Сначала Пугачевой выпишут крупный штраф за незаконное использование водного объекта. Если пирс все равно не уберут, природоохранная прокуратура подаст в суд. Тогда конструкцию снесут уже принудительно, за счет самой Пугачевой.

Отдельно Росприроднадзор проведет экспертизу по экологическому ущербу. Если выяснится, что из-за пирса загрязнялась вода или пострадала рыба, певице могут выставить дополнительный счет на несколько миллионов рублей.

Откуда все пошло

Эта история началась не вчера. Еще ранее Росводресурсы (Федеральное агентство водных ресурсов) провели свою проверку и, обнаружив нарушения, передали все материалы в Генеральную прокуратуру. Они потребовали проверить законность использования этого берегового участка.

Теперь, после проверки Росприроднадзора, ситуация перешла в активную фазу. У Аллы Борисовны есть четкий ультиматум и конкретные сроки.

Сама же Пугачева с семьей живет сейчас за границей – на Кипре. Она уехала из России, назвав людей «рабами».