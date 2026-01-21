Алла Пугачева намерена вернуться на сцену: где будет выступать певица

Певица Алла Пугачева готовится выйти на публику. 76-летняя Примадонна намерена возродить свои выступления. Где можно будет увидеть Пугачеву?

Где будет выступать Алла Пугачева?

Сообщается, что Алла Пугачева вернется на сцену уже ближайшим летом. Примадонна, которой к тому моменту исполнится уже 77 лет, готовится удивлять публику своими номерами. Уточняется, что Пугачева намерена выступать на квартирниках и частных мероприятиях.

До лета певица представать на публике не собирается. Поскольку ей нужно плотно заниматься собой и своей семьей. А вот в теплое время года Пугачева намерена зарабатывать деньги. Правда, сколько Алла Борисовна будет брать за выступление, не уточняется.

Новая песня Аллы Пугачевой

Предвестником возвращения Аллы Борисовны на сцену вполне может быть ее новая песня. Алла Пугачева записала в эмиграции новый трек под названием "Давай просто жить". В декабре 2025 года она презентовала трек и видео на него.

Композиция вызвала неоднозначную реакцию у публики и специалистов. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org тогда заявил, что был очень разочарован. А продюсер Леонид Дзюник назвал новую песню Аллы Борисовны попыткой остудить накал страстей и сгладить ситуацию, которую Примадонна спровоцировала своим интервью.

По материалам Mash

