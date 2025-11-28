Водонаева из 'Дома-2' вслед за Славой обвинила Долину: "Присвоила себе деньги человека"

Что сказала про Долину певица Слава

Ранее на Ларису Долину ополчилась певица Слава. Не стараясь подбирать выражения, Слава заявила, что терпеть не может Ларису Александровну. Та никогда ей особо не нравилась.

А теперь — и вовсе. После истории с возвратом денег Долиной, звездам перестали доверять. Певица Слава выставила на продажу две квартиры. Но дело застопорилось.

Слава считает, что виновна в этом Лариса Долина. Певица заявила, что ее трясет из-за Долиной.

Что случилось?

Лариса Долина в прошлом году продала свою шикарную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей матери-одиночке. Но оказалось, что звезда сделала это под влиянием мошенников, требовавших у нее деньги. Долина обратилась в суд, и он признал сделку недействительной.

Покупательница лишилась и квартиры, и денег. Всего же Долина передала мошенникам 200 млн рублей. Но сумела вернуть всю сумму. И еще 3 млн рублей сверху.

Тот факт, что Долина сумела доказать, что продала квартиру под влиянием злоумышленников, спровоцировал целую волну возвратов квартир. Продавцы массово начали заявлять, что стали жертвами аферистов. И таким образом выигрывать суды у покупателей.

А вы как считаете, Лариса Долина поступила правильно или нет? Ответьте в комментариях.