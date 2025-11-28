Водонаева из 'Дома-2' вслед за Славой обвинила Долину: "Присвоила себе деньги человека"

Бывшая участница 'Дома-2' Алена Водонаева не смогла промолчать из-за ситуации с певицей Ларисой Долиной. Водонаева уверена, что звезда поступила некрасиво по отношению к покупательнице своей квартиры. Женщина не виновата в том, что Долину 'развели' мошенники. Но отвественность нести пришлось именно ей.
В чем Водонаева обвинила Долину
Алена Водонаева дала понять, что считает Ларису Александровну чуть ли не мошенницей. Она сначала продала квартиру, а потом вернула себе деньги. Покупательница же ни сном, ни духом не знала, что Долину заставили реализовать жилье ради денег.
"Покупательница осталась без денег. То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным, прозрачным способом купил у нее квартиру", — возмутилась Алена Водонаева в телеграм-канале.
Пост она щедро сдобрила нецензурными словами. Алена явно демонстрировала, что возмущена до предела ситуацией с Ларисой Долиной. А Водонаева всегда была за справедливость.
Алена Водонаева. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Что сказала про Долину певица Слава
Ранее на Ларису Долину ополчилась певица Слава. Не стараясь подбирать выражения, Слава заявила, что терпеть не может Ларису Александровну. Та никогда ей особо не нравилась.
А теперь — и вовсе. После истории с возвратом денег Долиной, звездам перестали доверять. Певица Слава выставила на продажу две квартиры. Но дело застопорилось.
Слава считает, что виновна в этом Лариса Долина. Певица заявила, что ее трясет из-за Долиной.
Что случилось?
Лариса Долина в прошлом году продала свою шикарную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей матери-одиночке. Но оказалось, что звезда сделала это под влиянием мошенников, требовавших у нее деньги. Долина обратилась в суд, и он признал сделку недействительной.
Покупательница лишилась и квартиры, и денег. Всего же Долина передала мошенникам 200 млн рублей. Но сумела вернуть всю сумму. И еще 3 млн рублей сверху.
Тот факт, что Долина сумела доказать, что продала квартиру под влиянием злоумышленников, спровоцировал целую волну возвратов квартир. Продавцы массово начали заявлять, что стали жертвами аферистов. И таким образом выигрывать суды у покупателей.
А вы как считаете, Лариса Долина поступила правильно или нет? Ответьте в комментариях.
Читайте также: