Обманувшие Долину мошенники получили реальные сроки

Вынесен приговор по делу певицы Ларисы Долиной. Вина мошенников, которые вымогали миллионы у звезды, полностью доказана. Ближайшие несколько лет они проведут за решеткой.

Приговор суда

Балашихинский суд вынес приговор фигурантам дела о квартире Ларисы Долиной. На скамье подсудимых оказались четыре человека. Распределение обязанностей в преступной группе было четким. Один из мошенников приобретал сим-карты и помогал выводить деньги с помощью банковского счета.

Другие искали дропперов — людей, разрешающих за отдельную плату использовать свои счета. В банде была дама, она занималась сбором налички. И лично она забирала деньги у Ларисы Долиной, как сообщает kp.ru.

Вина всех четверых была полностью доказана. Трое мошенников получили по семь лет лишения свободы, и один — четыре года. Каждому из них назначены штрафы. А также с преступников взыщут суммы, которые они присвоили себе.

Квартира Долиной

Лариса Долина под давлением мошенников ранее продала свою квартиру в Хамовниках, элитном районе Москвы. А когда поняла, что ее 'развели', подала в суд. Сделку купли-продажи аннулировали. Покупательница осталась ни с чем, она лишилась и 112 млн рублей, которые потратила на покупку жилья, и самой пятикомнатной квартиры.

Это спровоцировало волну возмущения в адрес Ларисы Долиной. Вне себя от гнева певица Слава. Она заявила, что ее трясет из-за Долиной.

После истории с певицей люди отказываются заключать сделки со звездами, опасаясь, что останутся без денег и без жилья. Певица Слава, выставившая на продажу две квартиры, считает, что не может их реализовать именно из-за Долиной.

До предела возмущена ситуацией и экс-участница 'Дома-2' Алена Водонаева. Она считает, что Лариса Александровна присвоила себе чужие деньги.

А вы как считаете, Лариса Долина должна отвечать за то, что попалась на удочку мошенников или певица во всем права? Ответьте в комментариях.