Долина осталась без корпоративов в новогоднюю ночь — должна была петь в элитном ресторане

Лариса Долина оказалась в центре всеобщего внимания, что отразилось и на ее востребованности. Говорили, что артистка должна была якобы выступить в Дубае в декабре и на Новый год. Однако слухи об огромном спросе на корпоративы с участием артистки, похоже, оказались выдумкой.

Концерты с участием Долиной

При этом по сравнению с прошлым годом работы у знаменитости стало значительно больше. Так, к примеру, 70-летняя Долина будет выступать на новогодних праздниках практически на всех главных телеканалах.

Также разобраны билеты на ее ближайшие концерты в регионах. Так что любой громкий скандал закономерно провоцирует внимание публики. До сих пор в Сети бурно обсуждается резонансная история с мошенничеством и продажей-покупкой квартиры Долиной. Сама певица все-таки сумела вернуть себе недвижимость.

Несмотря на то, что у Ларисы Александровны много концертных площадок, на корпоративы и частные вечеринки ее приглашают редко. Пока артистка ездит в регионы с туром "Юбилей на бис!". Свободных мест в залах почти нет. Так, 29 ноября, Долина должна была дать концерт во Владивостоке, почти все билеты были распроданы. Еще одно выступление запланировано на 2 декабря в Хабаровске. Там тоже полный аншлаг. Благодаря таким турам артисты могут заработать порядка 2 млн рублей.

В Москве Лариса Александровна должна выступить в одном из баров, места за столиками от 9 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. И половина из них уже распродана.

В то время, как популярность Ларисы Долиной на концертных площадках растет, на частные мероприятия ее приглашают редко.

Также Долину ждет плотный график в декабре с множеством съемок — "Песня года", "Рождество с Григорием Лепсом" и многое другое. Однако за праздничные телесъемки звездам обычно гонорар не полагается. Эта работа на престиж.

Какие корпоративы могли быть у Долиной

Как пишет kp.ru, в графике Лариса Александровны якобы были двадцать выступлений в Дубае. Но крупнейшая служба консьержей в ОАЭ сообщила, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у певицы за границей концертов нет.

Договориться с артисткой на корпоратив можно только на те даты, когда у певицы нет гастролей, сольных концертов и спектаклей, а также крупных съемок для ТВ. За частное мероприятие ценник Долиной может доходить до 3,5 млн рублей. В предновогоднюю неделю гонорары обсуждаются отдельно.

Еще в ноябре активно продавались билеты на новогоднюю ночь в одном из элитных московских ресторанов. Выступать перед публикой Лариса Александровна должна была с 00.15 до 00.55 ночи. Цена на билеты от 80 до 95 тысяч рублей. Однако стало известно, что певица неожиданно исчезла из афиши ресторана. Ее заменили выступлением кавер-группы.

Говорят, что артистку и без того не часто зовут на частных мероприятия. Сколько у певицы корпоративов в декабре — коммерческая тайна. Но по слухам, их не так много.

А как вы считаете, почему Долину убрали из новогодней афиши ресторана, где она должна была петь? Пишите в комментариях.