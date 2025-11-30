Пригожин поставил на место певицу Славу после слов о Долиной: "В матери годится"

Продюсер Иосиф Пригожин взял на себя роль защитника певицы Ларисы Долиной. Он находит недопустимой ситуацию с хейтом знаменитости из-за истории с мошенниками и проданной квартирой. Пригожин счел, что певица Слава не имела морального права набрасываться на Ларису Долину.
Что ответил Славе Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин возмущен высказываниями певицы Славы в адрес Ларисы Долиной. Он напомнил Славе о возрасте и заслугах Ларисы Александровны. Пригожин поставил разбушевавшуюся Славу на место.
"Долина Славе в матери годится", — заявил Иосиф Пригожин.
Он назвал безумием хейт Ларисы Долиной и отмену ее концертов. По словам Пригожина, от таких действий пострадает не только певица. Но и большое количество простых работников, которые обеспечивают звездам концертную деятельность.
Ранее Пригожин пожалел Долину. Он переживает, что певица может потерять голос из-за переживаний.
"У Долиной нет мужа, но есть дети и внуки. Что, если она потеряет голос? Очевидно, кто-то за этим хейтом стоит", — уверен продюсер.
Что случилось?
Певица Лариса Долина попала под шквал критики и хейта после истории с продажей квартиры в Хамовниках. Когда Долина поняла, что сделала это из-за аферистов, вымогавших у нее деньги, то подала в суд. Инстанция аннулировала сделку.
Покупательница квартиры Долиной осталась и без денег, и без недвижимости. Вдохновленные примером Ларисы Александровны продавцы недвижимости пошли в суд и тоже доказали, что реализовали квартиры под давлением из вне, поскольку с них вымогали деньги.
В это же самое время на продажу две свои квартиры выставила певица Слава. Но у нее ничего не получается. Покупатели отказываются заключать сделки со звездами из страха остаться ни с чем.
Слава в личном блоге заявила, что ее трясет из-за Ларисы Долиной, и призналась, что давно не может терпеть певицу.
