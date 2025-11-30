Пригожин поставил на место певицу Славу после слов о Долиной: "В матери годится"

Продюсер Иосиф Пригожин взял на себя роль защитника певицы Ларисы Долиной. Он находит недопустимой ситуацию с хейтом знаменитости из-за истории с мошенниками и проданной квартирой. Пригожин счел, что певица Слава не имела морального права набрасываться на Ларису Долину.

Что ответил Славе Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин возмущен высказываниями певицы Славы в адрес Ларисы Долиной. Он напомнил Славе о возрасте и заслугах Ларисы Александровны. Пригожин поставил разбушевавшуюся Славу на место.

"Долина Славе в матери годится", — заявил Иосиф Пригожин.

Он назвал безумием хейт Ларисы Долиной и отмену ее концертов. По словам Пригожина, от таких действий пострадает не только певица. Но и большое количество простых работников, которые обеспечивают звездам концертную деятельность.

Ранее Пригожин пожалел Долину. Он переживает, что певица может потерять голос из-за переживаний.