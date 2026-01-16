Марина Брусникина — о последнем звонке Игоря Золотовицкого: "Сказал, что все идет по плану"

Актриса Марина Брусникина дружила с Игорем Золотовицким более 45 лет. Они прошли вместе огромный путь в профессии и в жизни. Артистка поделилась подробностями их последнего общения и вспомнила, каким он был в тяжелые дни болезни.

Последний звонок Золотовицкого

Марина Брусникина рассказала, что их последний разговор с Игорем Золотовицким состоялся 5 января. Это произошло всего за несколько дней до кончины артиста. Во время разговора с Мариной ректор Школы-студии МХАТ старался казаться бодрым. Он явно не хотел, чтобы близкие переживали за него.

"5 января он мне позвонил. Он всегда держался очень мужественно, всегда говорил, что у него все хорошо, чтобы никто не переживал. Сказал, что все идет по плану", — рассказала Марина Брусникина.

По ее словам, даже в тот момент тон Золотовицкого был "жизнеутверждающий и мужественный". Он оставался таким же, каким его привыкли видеть коллеги и друзья.

Скрывал болезнь от всех

Ранее о том, что Игорь Золотовицкий скрывал свою тяжелую болезнь от всех, рассказывал телеведущий Вадим Верник. Он говорит, что Золотовицкий не показывал, как ему плохо.

Сын Игоря Золотовицкого незадолго до его ухода из жизни писал в личном блоге, что верит в выздоровление отца. Алексей Золотовицкий признавался, что живет надеждами на наступивший год. Но, увы, они не оправдались.

14 января стало известно о смерти Игоря Золотовицкого. Причиной его ухода из жизни стало онкологическое заболевание. Прощание с Игорем Золотовицким состоится 17 января в МХТ имени Чехова.

По материалам VOICE