Поплавская восхитилась Николаевым: "Кто не знал дядю Юру? Мы жили с ним в одном подъезде"

Звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых певица Валерия композитор Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и многие другие, почтили память Юрия Николаева.

Что сказала Поплавская о Николаеве

Актриса советского кино признала, что Юрий Николаев был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Он зажег множество звезд в своих передачах "Утренняя почта" и "Утренняя звезда". Многие обязаны ему своей популярностью. Ведь еще детьми наши артисты принимали участие в этих музыкальных программах. Вырос в творческом плане в этом шоу и Сергей Лазарев.

"Ну кто не знал дядю Юру? Мы жили с ним в одном подъезде, по утрам он здоровался с маленьким Климом (сын актрисы. — Прим. ред.). Мне он казался простым, скромным и достойным человеком", — приводит Mk.ru слова Поплавской.

Что говорил Лазарев про Николаева

Лидер сотни в шоу "Ну-ка, все вместе!" и вовсе считает, что Юрий Николаев открыл многим звездочкам путь к славе и творческой сцене. Лазарев подметил, что буквально пару недель назад они снимали передачу, которая посвящена 50-летнему юбилею, который Николаев провел на ТВ.

"Утренняя звезда" — первый большой детский телевизионный конкурс, который зажег огромное количество артистов. Попасть туда и поучаствовать в конкурсе — было моей детской мечтой, которая исполнилась, когда мне было 12 лет. Юрий Александрович — телевизионный гуру, у которого многое учились, и я тоже", — отметил певец.

Николаев скончался 4 ноября в больнице. В последнее время вместе с женой Элеонорой телеведущий жил в своей московской квартире. Хотя раньше часто бывал на даче под Истрой. Теперь же ему постоянно требовалась медицинская помощь. Юрий Николаев давно лечился от рака.

По одной из версий, медики нашли у него новые очаги опухолей в легких. Спасти телеведущего врачам не удалось. Он слишком поздно обратился в больницу. Несколько дней Юрий Александрович отказывался от госпитализации. Пока не почувствовал себя слишком плохо. Но стабилизировать его состояние не удалось.