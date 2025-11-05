Как в последнее время жил Юрий Николаев: оставил родне квартиру в Москве и дом на Истре

76-летний Юрий Николаев скончался 4 ноября после продолжительной болезни. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Говорят, что поначалу телеведущий и вовсе отказывался от госпитализации, не хотел вызывать бригаду скорой помощи. И несколько дней просто лежал дома.

Только когда состояние Юрия Александровича усугубилось, он согласился поехать в больницу. Но было уже слишком поздно. Помочь телеведущему врачи не смогли. Его состояние было слишком тяжелым.

Что стало причиной смерти Николаева

По одной из версий иммунитет телеведущего был сильно ослаблен. И причина в рецидиве рака. Как пишет Telegram-канал Mash, медики обнаружили у Юрия Александровича новые опухоли в легких. Поклонники знали, что Николаев давно и тяжело болеет.

Народный артист РФ постоянно жаловался на то, что он задыхается. Это происходило из-за хронических заболеваний дыхательных путей. В последнее время Николаев с трудом говорил, у него были сильный кашель, головокружение, сильная слабость.

Медики советовали телеведущему бросить курить. Но тот не слушался и пренебрегал этими рекомендациями медиков. Говорят, что в день артист выкуривал по две пачки. Разумеется, это негативно сказывалось на его легких и состоянии в целом.

Как в последнее время жил Николаев

Юрий Александрович получил множество наград и почетных званий, среди которых: "Народный артист России", два ордена и премия Правительства РФ, пишет Mk.ru . Но всегда отличался скромностью. Охотно общался и с поклонниками, и с журналистами. В декабре он должен был отметить свое 77-летие. Но не дожил до своего дня рождения всего месяц.

Свой загородный дом телеведущий успел переписать на племянников — это дети его сестры. Эта дача находится на Истре, неподалеку — река, Ново-Иерусалимский храм. В свое время коттедж Николаев купил для мамы, та сильно болела. И Юрий Александрович хотел, чтобы она могла выходить гулять, жила на свежем воздухе. Недвижимость здесь оценивается в 20 млн рублей.

Также у Николаева есть квартира на Саввинской набережной, ради покупки этих апартаментов они с женой Элеонорой продали старое элитное жилье, вложив все свои сбережения. Сегодня эта недвижимость оценивается в 120 млн рублей.