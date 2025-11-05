Игорь Николаев скорбит по Юрию Николаеву: "Всю жизнь назвал меня "сынок", а я его — "папа"

Игорь Николаев прервал молчание, узнав о смерти 76-летнего Юрия Николаева. Он не стал скрывать, что это скорбное известие повергло его в глубокую печаль.

Что Игорь Николаев сказал о Юрии Николаеве

Именитый композитор дал понять, что ему грустно терять близких, коллег и друзей, которых ценил и уважал. Юрий Александрович всегда называл Игоря "сыном", а тот его — "папой", хотя между ними не было кровного родства. Просто они оба уважали друг друга. Их связывало многое: поездки, гастроли, съемки. Поверить в случившееся оказалось для мужа Юлии Проскуряковой непростой задачей.

"Горько и грустно терять людей, которых знал и с которыми дружил много лет. Человек, который всю жизнь называл меня "сынок", а я его "папа", просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных незабываемых моментов…. Юрочка, дорогой, ты долго болел, но боролся и верил, что сможешь вернуться в профессию, к твоим любимым зрителям…. Царствие Небесное тебе, мой любимый и дорогой человек", — отметил Николаев.

К словам мужа присоединилась и Проскурякова. "Юрий Александрович…. Вы настоящая эпоха и легенда! Летите", — добавила она.

Что стало причиной смерти Юрия Николаева

Телеведущий до последнего отказывался от госпитализации. А когда все-таки согласился вызвать скорую помощь, его состояние ухудшилось. Медики не смогли спасти Николаева. Говорят, что из-за рецидива рака он чувствовал себя не самым лучшим образом. Постоянно задыхался, жаловался на слабость и отдышку.

Медики при госпитализации обнаружили у него в легких новые очаги опухолей. В больницу его доставили с предварительным диагнозом "пневмония" и низкой сатурацией. Стабилизировать состояние Николаева врачам не удалось.