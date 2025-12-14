Чумаков пожалел Долину и Лурье из-за 'аферы' с квартирой: "Две женщины находятся в стрессе"

Алексей Чумаков прокомментировал скандал с недвижимостью Лариса Долиной. Та продала свою элитную квартиру и передала все деньги мошенникам.

Почему Долина оказалась в долгах перед Лурье

В итоге через суд народная артистка России вернула себе право на владение имуществом. А вот покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. После волны хейта Долина призналась, что готова собрать нужную сумму, а это порядка 112 млн рублей, и передать эти деньги Лурье. Многодетная мама стала такой же жертвой мошенников, как и сама Лариса Александровна.

Представители Лурье при этом дали понять, что певица еще не связывалась с покупательницей ее квартиры. Артистка говорила, что такой суммы у нее нет. И ей нужно время, чтобы собрать деньги.

Прохор Шаляпин поделился мнением, что Долина могла бы обратиться за помощью к своим влиятельным друзьям. Для тех, по словам певца, не составит сложности собрать нужную сумму и купить артистке новое жилье. Сама Долина также уверена, что и Лурье проявила беспечность, когда покупала у нее квартиру. В итоге они обе пострадали от мошеннической схемы.

Что сказал Чумаков о Долиной

Певец не стал критиковать Ларису Александровну. Он понимает, какие эмоции переживает артистка. Ему также жаль и Полину Лурье, которая осталась без денег и жилья. Чумаков недоволен тем, что поклонники так бурно обсуждают то, что Долина отдала деньги мошенникам.

"Я ни в коем случае не хочу это обсуждать. Позвольте мне не углубляться в эти дебри, мне своих хватает. Просто я хочу, чтобы эта ситуация вскоре разрешилась и так, чтобы обе пострадавшие стороны в Новом году почувствовали себя счастливее. Пока мы мусолим эту тему, две женщины находятся в жесточайшем стрессе. У обеих дети, поэтому это сложная ситуация. Юмор здесь неуместен. Сложная и тяжелая ситуация!" - отметил Чумаков.

Общественность ждет, что Долина вернет Лурье деньги. Но пока певица не выходит на связь с покупательницей ее недвижимости.

