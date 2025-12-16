Новости из суда: Лурье спрятала лицо под черным капюшоном и маской, а Долина не пришла

В Верховном суде РФ началось рассмотрение апелляции по громкому делу о квартире Ларисы Долиной. Певица ранее добилась отмены сделки, доказав, что продала недвижимость под давлением мошенников.

Этот случай создал прецедент, из-за которого другие покупатели жилья начали сталкиваться с аналогичными исками от бывших собственников. Ситуация получила в правовом поле название "эффект Долиной".

Покупательница спорной квартиры Полина Лурье, заплатившая за жилье 112 миллионов рублей, не согласна с решением суда первой инстанции и намерена его оспорить.

На сегодняшнее заседание она пришла вместе со своим адвокатом. Лурье предстала перед журналистами в черном капюшоне и маске, полностью скрыв лицо. Она отказалась от комментариев, отворачиваясь от камер.

Известно, что сторона Ларисы Долиной ходатайствовала о проведении слушаний в закрытом режиме. Сама артистка в суд не явилась, пришла лишь ее адвокат.

Суд должен будет принять окончательное решение по этой недвижимости, которое может повлиять на множество аналогичных споров.