Полина Диброва увезла сыновей на Камчатку на фоне развода с мужем: "Это вообще иной мир"

Полина Диброва в самом начале учебного года устроила сюрприз сыновьям. Она забрала их со школы и увезла подальше от Москвы. Вместе с детьми Дмитрия Диброва Полина отправилась на Камчатку.
Где сейчас находится Полина Диброва
Полина Диброва рассудила, что ее сыновьям совершенно нечего делать в школе в сентябре. Ведь в первые недели учебы там только повторяют пройденный материал. А ее мальчишки все это сделали летом, в Ростове с бабушкой, учителем начальных классов.
Полина вместе с сыновьями улетела на Камчатку. Для нее это уже второй путешествие в далекий край. Теперь она организовала тур, в который взяла с собой детей.
"Мы на Камчатке. Бессонная ночь... Но это вообще иной мир", — поделилась Полина в личном блоге.
Полина Диброва с сыном на Камчатке. Фото: соцсети Полины Дибровой
Полина показала, чем она и сыновья питаются на Камчатке. Это вполне лакшери-меню. В нем крабы, красная икра и другие деликатесы.
На Камчатке Полина исполнила свою мечту. Она искупалась в Тихом океане. Это было непросто: на Камчатке сейчас прохладно, вода в океане 18 градусов.
"Кстати, в океан отправила и все лишнее. Посмотрим", — многозначительно сообщила Диброва после купания.
Полина Диброва на Камчатке. Фото: соцсети Полины Дибровой
Почему Полина Диброва решила увезти детей из Москвы?
В жизни Полины Дибровой и ее сыновей сейчас не самый простой период. Она разводится с мужем, известным телеведущим Дмитрием Дибровым. Не исключено, что из-за этого Полина и увезла детей в путешествие.
Вдали от дома они не будут думать о плохом. Поездка на Камчатку поможет им забыть о грустном и позволит перезагрузиться. Судя по всему, Дибровы делают все для того, чтобы их расставание для детей прошло как можно менее болезненно.
Ранее Полина Диброва дала понять, что сумела правильно преподнести детям свое расставание с их отцом. Но развод Дибровых еще впереди. Ни Полина, ни Дмитрий детали процесса не комментируют.
Справка
Дмитрий и Полина Дибровы прожили в браке 16 лет. У пары три сына: Александр, Федор и Илья. Полина моложе своего именитого мужа на тридцать лет.
