Полина Диброва увезла сыновей на Камчатку на фоне развода с мужем: "Это вообще иной мир"

Полина Диброва в самом начале учебного года устроила сюрприз сыновьям. Она забрала их со школы и увезла подальше от Москвы. Вместе с детьми Дмитрия Диброва Полина отправилась на Камчатку.

Где сейчас находится Полина Диброва

Полина Диброва рассудила, что ее сыновьям совершенно нечего делать в школе в сентябре. Ведь в первые недели учебы там только повторяют пройденный материал. А ее мальчишки все это сделали летом, в Ростове с бабушкой, учителем начальных классов.

Полина вместе с сыновьями улетела на Камчатку. Для нее это уже второй путешествие в далекий край. Теперь она организовала тур, в который взяла с собой детей.