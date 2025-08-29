Экс-пиарщица Началовой раскрыла правду о скандале с разводом Товстиков: "Все уважающие себя пиарщики отказались"
Роман и Елена Товстики с детьми. Фото: соцсети Романа Товстика
Пиарщица Исаева назвала заказом историю с семьей Товстиков
Скандал с разводом двух семей, Дибровых и Товстик, принимает новый оборот. Теперь в ситуацию вмешалась известная пиарщица Анна Исаева. Она пролила свет на эту темную историю.
Что сказала известная пиарщица о скандале Товстиков?
Бывшая пиарщица певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, не смогла пройти мимо громкой истории. Многие начали подозревать, что скандал с семьей Романа и Елены Товстик — это раскрутка. Анна Исаева это подтвердила.
"Да, стало интересно, кто ж взял этот кейс, от которого все уважающие себя пиарщики отказались, несмотря на деньги оппонента. Кто он, этот художник, пишущий нам такую картину мира. Я имею в виду, конечно, человека моей профессии, пиарщика. Кто ты? Попкорна много не бывает", — написала Анна Исаева в соцсети.
Анна Исаева. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Этот комментарий Анны Исаевой стал реакций на экстраординарное событие. Накануне появилась информация о том, что Катя Гордон могла переспать с Романом Товстиком. Эта новость спровоцировала когнитивный диссонанс у публики.
Катя Гордон замужем. Она представляет интересы жены Романа Товстика, Елены. И вообще всегда осуждала любовную связь на стороне.
Как Катя Гордон отреагировала на сплетни о себе
Катя Гордон после заявлений инсайдеров о ее интиме с Романом Товстиком в телеграм-канале назвала это вбросом. Она дала понять, что ей предлагались деньги. Но Катя отказалась и теперь расплачивается вот таким образом.
"Когда разоблачаешь чертей, свингеров и педофилов, ты должен быть готов к тому, что они будут пытаться очернить семью твою…" — написала Катя Гордон в телеграм-канале.
Катя Гордон. Фото: Елена Сикорская / Global Look Press
Как семья Товстик стала известной
О Романе и Елене Товстик заговорили на фоне развода действительно известной пары. Дмитрий Дибров принял решение развестись с женой Полиной. Причиной развода назвали измену Полины.
Роман Товстик — тот самый успешный бизнесмен. Именно он якобы увел красавицу-жену у знаменитого телеведущего. Товстик несколько недель назад объявил о разводе с женой.
Елена Товстик родила мужу в браке шестерых детей. На днях она пришла в эфир к Андрею Малахову. Елена рассказала, как Полина Диброва уводила у нее мужа.
По словам Елены Товстик, именно Полина топала ногами и требовала, чтобы Роман развелся с женой. Сама Полина Диброва заявила, что в грязных публичных играх участвовать не намерена. Зато пообещала разобраться в истории Романа Товстика и Кати Гордон.