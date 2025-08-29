Экс-пиарщица Началовой раскрыла правду о скандале с разводом Товстиков: "Все уважающие себя пиарщики отказались"

Скандал с разводом двух семей, Дибровых и Товстик, принимает новый оборот. Теперь в ситуацию вмешалась известная пиарщица Анна Исаева. Она пролила свет на эту темную историю.

Что сказала известная пиарщица о скандале Товстиков?

Бывшая пиарщица певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, не смогла пройти мимо громкой истории. Многие начали подозревать, что скандал с семьей Романа и Елены Товстик — это раскрутка. Анна Исаева это подтвердила.