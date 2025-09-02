"Ни одного ругательного слова в адрес Полины": сестры Король узнали, что говорит Дибров о жене из-за развода

Дмитрий Дибров собирается развестись со своей 36-летней женой Полиной. И на этом фоне шоумен объявил о создании нового музыкального проекта. Телеведущий собирается представить музыкальную программу с сестрами Катей и Волгой Король. Те рассказали о том, что происходит с Дибровым из-за его развода.

Дибров никогда не говорит плохо о Полине

Сестры Король дали понять, что они много времени проводят с Дибровым. У них по две-три репетиции в неделю. И, конечно, в такие моменты они периодически обсуждают тему его расставания с женой. Дмитрий не пытается делать вид на публике, что в его жизни ничего не происходит.

"Но при этом он ни одного плохого слова про свою жену не сказал. В этом плане Дмитрий — настоящий джентльмен и образец порядочности. Мы действительно ни разу не услышали из его уст ни одного ругательного слова в адрес Полины", — приводит Mk.ru слова сестер Король.

Дибров старается держать себя в руках

Певицы подметили, что шоумен не показывает своих эмоций. А слухи о его депрессии слишком преувеличены. "Дмитрий не выражает ни сожаления, ни обид, ни ярости, — заверили сестры Король.

К примеру, Дмитрий и Полина Дибровы вместе появились на праздничной линейке, которая прошла в школе их сыновей еще 31 августа. Жена шоумена дала понять, что они будут воспитывать детей вместе. Она даже специально поселилась в арендованном коттедже рядом с особняком Диброва. Так их сыновья смогут жить на два дома — то у отца, то у матери.

При этом Полина опровергла слухи о том, что она занимается воспитанием детей своего возлюбленного миллиардера Романа Товстика. Диброва заверила, что у нее и в мыслях не было заменять чужим детям маму. Жена бизнесмена Елена уверена, что именно Полина заставила Товстика подать на развод. Якобы до этого у них с мужем все было прекрасно.