Полина Диброва расплакалась во время интервью Андрею Малахову

Полина Диброва решилась на порцию новых откровений о своей жизни. На этот раз она пришла на интервью к Андрею Малахову. Признания Полины Дибровой телезрители увидят и услышат в понедельник, 22 сентября, на телеканале 'Россия -1'.
Почему Полина Диброва заплакала во время интервью?
В Сети уже появился анонс интервью, которое Полина Диброва дала Андрею Малахову. Во время него она поделилась несколькими признаниями о разводе с Дмитрием Дибровым. В какой-то момент на Полину нахлынули грустные воспоминания, и она заплакала.
"Это моя жизнь, но если уже решение принято, нужно идти дальше", — сказала Полина Диброва.
Полина дала понять, что в интервью Малахову впервые расскажет некие подробности. О них пока не знает никто. Диброва предпочитает ни с кем не делиться своими переживаниями по поводу развода.
"Об этом даже не знает Дмитрий. Я никому ничего не говорю", — призналась Полина Диброва.
Полина Диброва расплакалась в эфире у Андрея Малахова. Фото: кадр программы
Как Дибров отреагировал на признания Полины в неверности
Андрей Малахов — не первый, с кем Полина Диброва решилась поделиться откровениями о разводе. Ранее она дала интервью Лауре Джугелии. В нем она рассказала, как сообщила Дмитрию Диброву о романе с соседом, бизнесменом Романом Товстиком.
Полина заявила, что не планировала обманывать мужа. Она честно сообщила о своей неверности Диброву. Тот не поверил, он решил, что его жена сошла с ума.
В беседе с Лаурой Полина нелестно отозвалась и о своей предшественнице. Диброва заявила, что та довела мужа до точки. И тот решился уйти из семьи.
Елена Товстик у Андрея Малахова побывала до Полины Дибровой. Она нанесла мощный удар по сопернице. Товстик рассказала, как Полина уводила у нее мужа и отца ее шестерых детей.
Справка
Полина и Дмитрий Дибровы прожили в браке шестнадцать лет. У пары три сына. Сейчас Дибровы находятся в состоянии бракоразводного процесса.
Но они продолжают поддерживать отношения. Первого сентября пара вместе провожала в школу своих детей. Полина рассказывала, что они сохраняли традицию совместных ужинов с сыновьями.
