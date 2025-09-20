Полина Диброва расплакалась во время интервью Андрею Малахову

Полина Диброва решилась на порцию новых откровений о своей жизни. На этот раз она пришла на интервью к Андрею Малахову. Признания Полины Дибровой телезрители увидят и услышат в понедельник, 22 сентября, на телеканале 'Россия -1'.

Почему Полина Диброва заплакала во время интервью?

В Сети уже появился анонс интервью, которое Полина Диброва дала Андрею Малахову. Во время него она поделилась несколькими признаниями о разводе с Дмитрием Дибровым. В какой-то момент на Полину нахлынули грустные воспоминания, и она заплакала.

"Это моя жизнь, но если уже решение принято, нужно идти дальше", — сказала Полина Диброва.

Полина дала понять, что в интервью Малахову впервые расскажет некие подробности. О них пока не знает никто. Диброва предпочитает ни с кем не делиться своими переживаниями по поводу развода.